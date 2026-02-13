EGEPLASDER’DE yeniden başkan seçilen Şener Gençer: “Ege’de kimya ihracatçıları birliği istiyoruz”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi’ndeki plastik sektörü temsilcilerini çatısı altında toplayan Ege Plastik Sanayicileri Derneği’nin (EGEPLASDER) olağan genel kurul toplantısı Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni binasında gerçekleştirildi. Sektörün duayeni Erdoğan Çiçekçi’nin divan başkanlığı yaptığı genel kurulda 2020 yılından bugüne görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer tüm üyelerin oy birliği ile yeniden bu göreve seçildi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, EGEPLASDER Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen ve çok sayıda davetlinin katıldığı genel kurul, sektörün yaşadığı sorunlar ve çözümlerin de dile getirildiği bir platforma dönüştü.

Genel kurulda plastik sektörünün Türk imalat sanayisinin önde gelen üretim güçleri arasında yer aldığına vurgu yapan Şener Gençer, Avrupa’nın ikinci, dünyanın altıncı büyük üreticisi olan sektörün yerli hammadde üretimin yetersizliği, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümü, ithal ve kalitesiz hammaddelerin rekabeti bozucu etkisi, mesleki eğitimin yetersizliği, ara iş gücü sıkıntısı, enerji maliyetlerinin yüksekliği, hammadde fiyatlarındaki öngörülemez oynaklıklar gibi pek çok sorunla mücadele ettiğini kaydederek, “Kimya, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü. Ancak yerli üretimin yok denecek kadar az olması nedeniyle çok yüksek seviyede ithalat yapıyor ve net dış ticaret açığı veriyoruz. Bu durum yerli hammadde üretiminin önemini gösteriyor. Sektörümüzde yeni teknolojilerin baş döndüren hızla geliştiğine ve uygulama alanı bulduğuna tanık oluyoruz. Yeni çalışma dönemimizde, süreçleri devam eden ve üyelerimize değer yaratacak projelerimizi hayata geçirmeyi istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı ile yürüttüğümüz proje ile inşallah plastik atıklarımızı kent mobilyaları olarak yeniden kazanacağız. Ur-Ge projemiz ile yüksek enerji tüketen üyelerimizin karbon ayak izlerinin hesaplanmasında onlara katkı sağlayacağız” dedi.

Sektörün ihtiyacı olan ara işgücünün yetiştirilmesi, staj programlarının gerçekleştirilmesi için meslek liseleri ve meslek yüksekokullarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını anlatan Gençer, “Yeni dönemde meslek komitelerimizle çok daha sıkı bir iş birliğine giderek, sektörümüzün sorunlarını ve taleplerini sanayi ve ticaret odalarımız kanalıyla daha yüksek sesle dile getirmeyi hedefliyoruz. Plastik Sanayicileri Federasyonu’nda başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi seviyesinde temsiliyetimiz devam ederken; sektörümüzün de içinde olduğu kimya sektörünün İzmir ve Ege’den gerçekleştirdiği ihracatı, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde kurulacak Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği çatısı altında görmeyi istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandıracağız” diye konuştu.

“Yerli hammadde üretimi yetersiz”

Genel Kurul’da konuşan EGEPLASDER Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, derneğin çeyrek yüzyıla ulaşan başarı öyküsüne katkı koyan tüm üyelere teşekkür etti. Plastik sektöründe yerli hammadde üretiminin, talebin ancak yüzde 7’sini karşılar noktaya indiğini hatırlatan Esen, bu durumun sektörün ithalata bağımlılığını artırmasının yanı sıra büyümesini de engellediğini ifade etti.

Geri dönüşüm ihtisas osb çalışmaları sürüyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, plastik sektörü sanayicilerini EBSO’nun yeni binasında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, “Burası sizin eviniz.” dedi. Yorgancılar, EGEPLASDER’in uzun yıllardır kamuoyu gündemine taşıdığı İzmir’de Geri Dönüşüm İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

EGEPLASDER Genel Kurulu’nun ardından “Küresel Ekonomi, Petrokimya Sektörünün Gelişim Süreci ve Yeni Trendler” başlıklı bir konferans düzenlendi. Moderatörlüğünü İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı Kurucusu Gazeteci Serkan Aksüyek’in yaptığı konferansta TTCP Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Dr. Mevlüt Çetinkaya ve ChemOrbis CEO’su Alp Fehmi Özdenler, sektörün küresel ölçekteki değişim ve dönüşüm sürecini uluslararası veriler ışığında masaya yatırdılar.

EGEPLASDER 2026-2029 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

Şener Gençer, Dr. Mevlüt Çetinkaya, Koray Akkuş, Erol Şenol Özbey, M. Adnan Parıldar, Süleyman Zafer Boy, Anıl Türksoy, Güner Galipoğlu, Ali Karaca, Melike Düderi, Fuat Attaroğlu, Alp Akdaş, Baran Ertaş, Gülşah Özer Metinkan.