Egetat, eğitimle büyüyor

EKONOMİ / İZMİR

Eğitim ve spor kulüplerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri yanında, bünyesinde kurduğu eğitim akademisi ile kendi elemanlarını yetiştiren Egetat, büyüme adımlarında da en önemli desteği bu eğitimlerden alıyor. Şimdiye kadar daha çok öz kaynakları ile şubeleşen Egetat, önümüzdeki dönemde franchising konusunda daha aktif hareket edecek.

1994’te ailecek Mardin'den İzmir'e göç ettiklerini, 12 yaşında tepsi ile gevrek satarak sektöre adım attığını ifade eden Egetat Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Söğüt, “Satışa çıkmadığım zamanlarda ustaların yanında çıraklık yapıyordum. Orada işin imalat kısmını öğrendim. 1997’de aynı işi yapan iki abimle birlikte Şemikler semtinde kendi yerimizi açtık. 2010’da işin işleyişine dair fikir ayrılıklarımız oluşunca ben ayrılarak kendi markam olarak Egetat’ı kurdum” diye konuştu.

Şu an biri franchising olmak üzere 14 şubelerinin bulunduğunu belirten Söğüt, “Şubelerimizi her gün 7 bin kişi ziyaret ediyor. Bu yıl, 70 milyon TL’lik yatırımla Menemen’de 2 bin m2 kapalı alana sahip, modern, sektöre örnek olacak, üst düzey bir üretim tesisi kurduk. Bir eğitim akademimiz var. Burada hem üretime, pazarlamaya, satışa dair mesleki eğitimler, hem de akademik ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. İlk önce 9 Eylül Üniversitesi’yle, ardından Katip Çelebi Üniversitesi’yle protokol yaptık. Kendi personelimizi eğitiyoruz. Hem yönetici pozisyonları hem de işe yeni başlayacak olanlar için eğitimlerimiz var. ‘Egetat’ta herşey eğitimle başlar’ sloganını benimsedik. Çalışanlarımızın oryantasyon sürecinde teorik ve uygulamalı eğitimlerimiz oluyor” dedi.

Eğitim yanında spora da destek verdiklerini anlatan Söğüt, “Özellikle imkanları kısıtlı olan çocuklar ve gençleri spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda işletmemizin doğduğu yer olan Şemikler’deki Fikri Altay Spor Kulübü ile Karşıyaka Spor Kulübü’nün basketbol takımına destek veriyoruz. Okullardan gelen talepleri geri çevirmiyoruz. Eğitim ve spor bizim için çok önemli. 15 -16 yaşında çocuklar iş başvurusu için geliyor. Çoğu daha önce meslek edinmemiş oluyor. Bunlara hem rehberlik ediyoruz, hem eğitim verip iş sağlıyoruz. Onların büyüyüp okullarına devam etmelerini, aile kurmalarını, yöneticiliğe yükselmelerini görünce mutlu oluyoruz. Bunlardan daha sonra bizim bünyemizden ayrılanlar da oluyor ama biz bunlara kendi kaybımız olarak değil toplumun kazancı olarak bakıyoruz” diye konuştu.

Projelerinden birinin de workshop’lar yoluyla eğitimlerini halka açmak olduğunu anlatan Söğüt, “Ev hanımlarına, gençlere, öğrencilere destek olmayı hedefliyoruz. Bunları ücretsiz olarak da sunabiliriz. Akademimizi ilk açtığımızda olanaklarımız sınırlıydı ama şu an bu eğitimleri verebileceğimiz fiziki mekanlarımız var. Üretim tesisimizde uygun alanlarımız bulunuyor. Egetat Akademi tabelasını görenler, eğitim almak istediklerini söylüyorlar” diye konuştu.

“Franchisingle büyüyeceğiz”

Şu anda 70’i imalatta olmak üzere 220 civarında personellerinin bulunduğunu dile getiren Söğüt, “Bu yıl iki yeni şube açtık. Günümüz ekonomi koşullarında uzun vadeli planlamalar yapmak zor. Uygun zemin bulduğumuzda gereken büyüme adımlarını atıyoruz. 2026 itibariyle franchisinge ağırlık vereceğiz. Şimdiye kadar bu konuda aktif bir pozisyon almadık. Üretim tesisini bekliyorduk, onu da bu yıl açtık. Şu an bütün şubelerimiz İzmir’de. İmalathanemize 3 saatlik mesafeyi aşmayacak olan Aydın, Manisa gibi illerde yeni şubeler açabiliriz. Bu süreyi aşacaksa bazı ürünleri donuk olarak transfer etmemiz lazım, bu da kaliteyi olumsuz etkilediğinden tercih etmiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz bölgesel üretim tesisleri kurmak. Ülke geneline bu şekilde yayılmayı planlıyoruz. Bölgesel teşviklerin daha yüksek olduğu Manisa radarımızda. Ekonomik ortam uygun olduğunda adımlarımızı atacağız. Bu şekilde önce Türkiye’ye, sonra yurt dışına açılmak istiyoruz. Yurtdışından talepler ve teklifler alıyoruz ama henüz somut bir adım atmadık” dedi.