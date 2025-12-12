Egetat Fırın ve BazEkol Sağlık Grubu işbirliği anlaşması imzaladı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’in tanınmış unlu mamuller ve kafeterya markalarından Egetat Fırın ile Çiğli, Menemen ve Balçova’daki 6 şubesi ile hizmet veren BazEkol Sağlık Grubu, çalışan sağlığı, kurumsal indirim uygulamaları, sosyal sorumluluk projeleri, eğitim, bilgilendirme ve sağlık taramaları konularında işbirliği yapmak için protokol imzaladılar.

Egetat Akademi’de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Egetat Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Söğüt, anlaşma kapsamında başta Egetat Fırın ile BazEkol çalışanlarının birbirlerinin ürün ve hizmetlerinden indirimli olarak yararlanmaları olmak üzere pek çok konuda ortak çalışma yapacaklarını belirterek, “İleride bu işbirliğinin kapsamını daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Farklı konularda işbirliği yapabiliriz. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Bizim 220 çalışanımız bulunuyor. Şu an İzmir’in merkezinde ve kuzey aksında toplam 14 şube ile hizmet veriyoruz. Amacımız yakın zamanda şube ağımızı İzmir’in güney ve batı aksına doğru genişletmek. Bunun için de Hatay, Balçova ve Alaçatı’da franchising vermek için yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor. Bunlar hayata geçtiğinde personel sayımız da artacak. Halihazırda üniversitelerle, spor kulüpleriyle, sivil toplum örgütleriyle benzer işbirliklerimiz bulunuyor. Daha çok yerli sermayeli kuruluşlarla işbirliklerini tercih ediyoruz. Bu tür anlaşmalar bir yandan karşılıklı olarak iki tarafa da fırsatlar sunarken, bir taraftan da çalışan aidiyetini ve memnuniyetini artırıyor” dedi.

Protokol kapsamında Egetat Fırın çalışanlarının BazEkol Sağlık Grubu’na bağlı hastanelere geldikleri zaman sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabileceklerini dile getiren BazEkol Çiğli Hastanesi Anlaşmalı Kurumlar Yetkilisi Orbay Aras, “BazEkol olarak Balçova’daki tıp merkezimiz, Çiğli’deki 4 şubemiz ve Menemen’deki Sada Hastanesi olmak üzere toplam 6 şubemiz ile hizmet veriyoruz. Toplamda 3 bine yakın personelimiz var. Tüm Egetat Fırın çalışanlarının sağlık hizmetlerini en konforlu şekilde sunmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Aralarında sendikalar, dernekler, şirketler ve eğitim kurumlarının yer aldığı 450’ye yakın kuruluşla benzer işbirliklerimiz bulunuyor” diye konuştu.