EGGER Dekoratif Koleksiyon 26+ dekorasyonda yeni bir dönem başlatıyor

Kocaeli

İki yıl önce lansmanı yapılan EGGER Dekoratif Koleksiyonu 24+, sürekli değişen pazar şartlarına ve dinamik rekabet ortamına rağmen küresel bir başarı elde etti. Değişen trendler ışığında koleksiyonunu baştan aşağı yenileyen EGGER, artık iki yıllık döngüsel bir koleksiyon konseptine geçiyor. Pazarlama ve Ürün Yönetimi Başkanı Hubert Höglauer, "Bu yeni konsept, trend gelişmelerine ve pazarın taleplerine çok daha hızlı ve esnek yanıt vermemizi sağlıyor. Sürekli güncellemelerle yenilikleri ve hizmetleri daha kısa sürede müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bu da iş ortaklarımızın her zaman zamanın ruhunu yakalamasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Tasarımda yeni bir dönem: bej tonları ve İtalyan esintileri

Şubat 2026'da tanıtılacak yenilikler arasında; başta bej olmak üzere yeni monokrom düz renkler, İtalyan tarzı lineer ahşaplar, PerfectSense Matt yüzeylerde genişletilmiş renk spektrumu ve tamamen otantik bir görünüm sunan, tekrar etmeyen H1316 ST17 Simetrik Meşe dekoru yer alıyor. EGGER Grup Dekor ve Tasarım Yönetimi Başkanı Matthias Wombacher, "Trend odaklı dekorlarımız ve dijital hizmetlerimizle, bu koleksiyonu kullanarak müşterilerinizin tam memnuniyetini sağlayacak projeler gerçekleştirebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Dekoratif Koleksiyon 26+, 360’tan fazla dekor ve yüzey kombinasyonu sunuyor. Koleksiyon kapsamında, EGGER Dekoratif Levhalar için 18’i yeni olmak üzere toplam 220 dekor seçeneği yer alıyor. PerfectSense serisinde ise 10 yeni ürünle birlikte 65 farklı dekor ve yüzey kombinasyonu mevcut. Renk konsepti tarafında; MDF levhalarda PM PerfectSense Premium Matt, yonga levhalarda ise TM PerfectSense Matt laklı yüzeylerden oluşan 25 düz renk seçeneğiyle tam bir uyum yakalanıyor. Ayrıca tezgâh grubunda, 10 tanesi yeni olmak üzere 85 dekor-yüzey kombinasyonu kullanıcılara sunuyor.

EGGER, Dekoratif Koleksiyon 26+'yı "İlham veren çözümlere yer açın" mottosuyla sunuyor ve sürekli değişim zamanlarında doğrudan ve dolaylı müşterileri için güvenilir bir ortak oluyor. Tüm yeni ürünler, ürün yelpazesinde en az dört yıl kalmakta. Bu, planlama sayesinde kullanıcılar güvenli hissediyor. Böylece EGGER'in perakende ortaklarının yanı sıra mimarlar ve imalatçılar, her zaman güncel olan küresel standartta bir dekor ve ürün portföyüne sahip oluyor. Bölgesel ihtiyaçlar ise yerel olarak uyarlanmış stok programları ile karşılanıyor.

Bej tonları dekorasyonda öne çıkıyor

Güncellenen koleksiyon, dekorasyonda yükselen trendler doğrultusunda şekillenen bej renk paleti ve lineer İtalyan tasarım anlayışıyla öne çıkıyor. Uzun yıllar hâkimiyetini sürdüren beyazın ardından önce siyah, şimdi ise mekânlara sıcaklık ve görsel uyum kazandıran bej tonları ön plana çıkıyor. Pek çok farklı malzeme ile kolayca bütünleşebilen sıcak bej renk, açık ton geçişlerindeki yükselişiyle dikkat çekerken, mekânlarda dengeli ve iyi hissettiren bir atmosfer oluşturuyor. Beyazdan farklı olarak nötr ama güçlü bir denge sunan bej, hemen hemen tüm renklerle uyum sağlayarak dekorasyonda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Wombacher, “Bej tonlarının parlak beyazın yerini almasıyla birlikte sıcak kahverengi tonlarıyla kurulan dengeli bir kontrast öne çıkıyor. Bu kontrast, modadaki tek tonlu yaklaşımlardan farklı olarak İtalyan tasarım anlayışını yansıtan zarif, sakin ahşap efektleriyle mekânlara yansıyor. Böylece iç mekân tasarımlarında doğallığı öne çıkaran güçlü bir vurgu oluşturuluyor.Uzun süre tercih edilen rustik ahşap dokuların ardından EGGER, Dekoratif Koleksiyon 26+ ile lineer görünümlere yeniden alan açan; doğallık, zarafet ve sadeliği bir arada sunan dengeli bir yaklaşım ortaya koyuyor. İtalya, Caorso'daki yeni konumumuzun bu trend ve ilgili yeni dekor geliştirmeleri üzerinde önemli bir etkisi var" dedi.

Mat yüzeylerde tasarım ve fonksiyonun buluşması

Mat yüzeyler, modern iç mekân tasarımının önemli unsurları arasında yer alıyor. EGGER, bu doğrultuda mat ve yüksek kaliteli mekân konseptlerinin kolayca tasarlanıp hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla PerfectSenselaklı ürün grubunu dekor seçeneklerini de kapsayacak şekilde genişletti ve yenilikçi ürün çözümlerini daha da optimize etti.

Dekoratif Koleksiyon 26+'da EGGER, mat laklı düz dekorların yüzey kalitesini iyileştirdiğini belirtenWombacher, "Önceki TM9 PerfectSenseSmoothtouch Matt artık TM PerfectSense Matt oldu. Böylece MDF levha, ham yonga levha ve laminat üzerindeki PerfectSense Matt varyantı arasında rakipsiz kalitede bir dekor ve malzeme kombinasyonu elde ediyoruz" şeklinde konuşu.

Matthias Wombacher,“Bir diğer yeni özellik, mat laklı paneller için düz renk yelpazesinin genişletilmesidir: Güncellenen Koleksiyon ile EGGER, sekizi yeni olmak üzere toplam 25 düz rengi piyasaya sürüyor. Bunlar birbirleriyle ve diğer dekorlarla kolayca kombine edilebilir. Tasarımcıların ve marangozların tüm uygulamalar için doğru ürün kalitesiyle çalışmasını sağlamak amacıyla, bu renk seçimi PM PerfectSense Premium Matt (MDF ve laminat üzerinde) ve TM PerfectSense Matt (yonga levha üzerinde) yüzey kalitelerinde kapsamlı ve kanıtlanmış dekor ve malzeme kombinasyonunda da mevcuttur. Bu, müşterilerimizin mobilya ön yüzleri, mobilya gövdeleri ve artan stres altındaki yatay yüzeyler için her zaman doğru ve en verimli mat ürün çözümüne sahip olduğu anlamına gelir. Uyumlu kenar bandı çözümleri, tüm uygulama alanları için mat yüzey yelpazesini tamamlar" diye konuştu.

PerfectSenseAmbiance, EGGER’inPerfectSenselaklı ürün ailesine eklenen en yeni yenilik olarak öne çıkıyor. Ürünü farklı kılan en önemli unsur, senkronize doku derinlikleriyle daha da belirginleşen mat-parlak yüzey etkisi. Yüksek düzeyde otantik bir malzeme hissi sunan bu yapı, dekorla birebir eşleştirme sayesinde elde ediliyor.F199 Siyah Ambiyans Mermer seçeneği ise sofistike altın damar detaylarıyla zenginleştirilmiş süper mat yüzeyiyle dikkat çekiyor. Yeni PerfectSense Premium Ambiance yüzeyine sahip bu mermer reprodüksiyonu; laminat, tezgâh ve kenar bandı alternatifleriyle sunuluyor.

F128 Siyah Ambiyans Granit ve F129 Bej Ambiyans Granit dekorlarında, parlak alanlar kadifemsi mat dokularla dengeli biçimde buluşturuluyor. Kısmi parlaklık efektlerinin, taş reprodüksiyonlarının altındaki dekor görselleriyle kusursuz uyumu; senkronize bir estetik sunarken hem görsel hem de dokunsal açıdan özgün bir deneyim yaratıyor. F128 PA ve F129 PA dekor varyantları; MDF paneller laminat, tezgâh ve kenar bandı seçenekleriyle sunuluyor.

Tüm mat ve mat dokulu PerfectSense yüzeyler, parmak izi bırakmama özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özellik, mat trendini yalnızca estetik açıdan cazip kılmakla kalmıyor, aynı zamanda temizlik ihtiyacını azaltarak kullanımda yüksek fonksiyonellik sağlıyor.

Ahşap bazlı malzeme uzmanı EGGER, güncellenen Dekoratif Koleksiyon’unda tezgâh ürün gamını da genişletiyor. EGGER kenar bantlarıyla uyumlu olarak sunulan tezgâhlar; PerfectSenseAmbiance dekorları F128 PA, F129 PA ve F199 PA seçenekleriyle dikkat çekiyor. Sadece 20 mm inceliğe sahip olan bu tezgâhlar, orijinal taşa daha yakın bir görünüm sunarken, daha kolay işlenebilir yapıları ve taşa kıyasla daha sıcak bir his vermeleriyle öne çıkıyor.

Geniş alan uygulamalarında kesintisiz ahşap etkisi

Yeni desen tekrarı olmayan (repeatless) dekorlar ile EGGER, geniş alanlı uygulamalar için doğal ahşap efektlerinin reprodüksiyonunda yeni standartlar belirlediğine vurgu yapan Matthias Wombacher, “Dekoratif yonga levha olarak yeni H1316 ST17 Simetrik Meşe, 2.800 mm uzunluk ve 2.070 mm genişliğin tamamı boyunca tekrar etmeyen karakterli görünüm sergiliyor.Bu, daha önce sadece kaplama (veneer) olarak uygulanabilen bir özellikti ve şimdi ahşap bazlı bir malzemenin esnekliği ve kalitesiyle birleşiyor. Laminat versiyonunda, 3.050 mm uzunlukta bile tekrar yoktur. Geleneksel olarak ahşap, bu deseni elde etmek için ince katmanlara ayrılır. Kaplamalar daha sonra elle yan yana birleştirilir. Bu da simetrik denilen etkiyi yaratır. Eskiden tamamen manuel işçilik olan ve bu nedenle benzersiz olan bu durum, şimdi yeni desen tekrarı olmayan (repeatless) dekorumuzla endüstriyel ve dolayısıyla ekonomik olarak gerçekleştirilebiliyor. Benzersiz görünüm, otantiklik, çok yönlülük ve yenilikçi tasarım olanaklarıyla ahşap reprodüksiyonlarının geleceğini yeniden tanımlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni mat yüzey ST17 OmniporeOiled ile kombinlendiğinde, yağlanmış gerçek ahşap görünümüne son derece yakın ve yüksek derecede otantik bir etki elde ediliyor. Düzensiz ve boydan boya ilerleyen ahşap gözenekleriyle öne çıkan bu yeni nesil yüzey, çok düşük parlaklık seviyesi sayesinde gözeneklerin dahi mat algılanmasını sağlıyor. Desen tekrarı içermeyen (repeatless) dekor yapısı, tasarımda doğallığı bir üst seviyeye taşırken; “Yüksek Tasarım Kalitesi” kategorisinde RedDotAward 2025, “Yüksek Ürün Kalitesi” kategorisinde ise interzumAward 2025 ödüllerine layık görüldü.