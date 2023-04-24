EGGER, Interzum'a geri dönüyor

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - 9-12 Mayıs 2023 tarihlerinde sektör bir kez daha Köln'de gerçekleşecek Interzum fuarında bir araya gelecek. Ahşap bazlı malzeme uzmanı EGGER, mobilya ve iç mekân tasarımı sektöründeki ürün gelişmelerinin yanı sıra grup bazındaki tüm yeniliklerini "birlikte büyüyoruz" sloganı ile sektöre sunacak.

Dört yıllık aranın ardından EGGER, Interzum'da 6.1 numaralı salon, A70/71 numaralı stanttaki 600 metrekarelik sergi alanında tüm dünyadan ziyaretçilerini karşılayacak. Grup Yönetimi Satış Pazarlama Başkanı Michael Egger (Jr.), "Geride bıraktığımız birkaç yılı üretim faaliyetlerimize ve tesislerimize yatırım yaparak geçirdik.

Bunun yanı sıra EGGER, İtalya'daki ilk tesisimiz olan SAIB ile daha da büyüdü. Interzum’da tüm bu gelişmeleri "birlikte büyüyoruz" dediğimiz sloganımızla duyuracağız ve EGGER dünyasıyla temas kurulmasını sağlayacağız. Önceliğimiz, müşterilerimizle ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle doğrudan iletişim kurmak. Tüm fuar ekibimiz de bunu sabırsızlıkla bekliyor." şeklinde konuştu.

EGGER, Feelwood Oakgrain'i görücüye çıkarıyor

EGGER, düzenlenecek fuarda ürün, dekor ve yüzeyleriyle sektörde yeni standartlar belirleyecek. Bu yeniliklerden biri de Feelwood senkronize gözenekli yüzeylerin yeni nesli olan ST40 Feelwood Oakgrain olacak. Feelwood’un görsel ve duyusal bir deneyimi akıllara getirmesiyle EGGER sektöre katma değer sağlıyor. 2015 yılında pazara sunulan Feelwood ile gerçek ahşap ve ahşap kaplamaya yakın bir görünüm ile doku ve kaplama levhanın sayısız avantajı bir araya geliyor.

EGGER'in doku portföyünde toplam altı Feelwood çeşidi bulunuyor. Ahşap bazlı malzeme uzmanı şimdi de senkronize gözenekli yüzey alanında daha ileri bir gelişme olan ST40 Feelwood Oakgrain'i görücüye çıkarıyor. Bu doku zarif, abartısız ve mat ahşap efektleri trendini yakalayıp bunu desteklerken, bir yandan da dokunma hissine kattığı derinliği koruyor.

EGGER'de Dekor ve Tasarım Yönetimi Başkanı Klaus Monhoff, "Bu dekoru geliştirirken hedefimiz mat yağlı kaplama tarzına mümkün olduğunca yaklaşan bir görünüm ve his elde etmekti. Yüzeyin mat içinde mat versiyonuyla başarılı olması önemliydi. Bu da benzersiz derinlikli ahşap gözenekler ve gözenekler arasındaki dokunun mat olması anlamına geliyor." diye konuştu.

ST40, gözenekler arasında hiçbir parlayan alanın olmaması ile önceki Feelwood dokuları arasından sıyrılıyor. Bu Feelwood senkronize gözenek yüzeyi ile EGGER, yenilikçi ve yüksek kaliteli kaplamalı ahşap malzeme üzerinde mat ahşap yüzeyler trendini müşterileriyle buluşturuyor.

PerfectSense Laklı Levhalar: Dokunsal duyunun duygulara yansıması

Yüzeylere dokunmak, dokunsal duyularımız aracılığıyla duygularımıza yansıyor. Nihayetinde, tasarıma değer katan şey de budur. Parmak izi bırakmama özelliğine sahip olan PerfectSense Laklı levhalar için EGGER, 2021'de yüksek tasarım kalitesi alanında Red Dot Award ödülüne layık görüldü.

Ahşap bazlı malzeme uzmanı şimdi de mat dokulu laklı yüzey alanındaki en yeni nesli sahneye çıkarıyor. Yeni PerfectSense Laklı yonga levhalar ile EGGER, yüzde 71'i döngüsel ekonomiden elde edilen ahşap içeren geri dönüştürülebilir bir yonga iç katman levhası üzerinde abartısız ahşap dokularla birlikte trende uygun mat görünümü sunuyor.

İki yeni yüzeyi TM12 PerfectSense Omnipore Mat ve TM22 PerfectSense Derin Linear Mat ile EGGER, mat laklı ve dokulu ürünlerle çok daha fazla tasarım imkânı sunuyor. Mat lake kaplama ve ölçülü yansıma özelliği sayesinde, dekor görünümü daha avantajlı bir hale getiriliyor ve damarlı ahşap dekora daha fazla renk derinliği kazandırılıyor.

EGGER uzmanlığı Interzum'da

Sürdürülebilirlik Bulvarı (B018) sergi alanında, EGGER döngüsel ekonomi araçlarıyla değerli bir kaynak olan ahşabı nasıl koruduğunu, sürdürülebilirliği gözeterek hareket etmenin ve iklim korumasını teşvik etmenin ne anlama geldiğini anlatacak.

Interzum Trend Sahnesi, sektör için merkezi bilgi platformu ve ticaret fuarı ziyaretçileri için önemli bir iletişim noktası. EGGER bu yıl Trend Sahnesi'ne EGGER Grubu Dekor Müdürü Verena Michels'ın 11 Mayıs 2023 saat 13.00 - 13.20 arasında Kuzey Bulvarı, 8 numaralı salonun önünde gerçekleştireceği "Sadelik yeniden tanımlanıyor – basitleştirerek geliştirme" başlıklı sunumuyla katkı sağlayacak.