EGGER Türkiye İhracat Başarısı Ödülünü kazandı

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Uluslararası alanda entegre mobilya kenar bandı üretim tesisine Gebze’de ev sahipliği yapan EGGER Türkiye, stratejik hamleleriyle ihracat devleri arasındaki yükselişini sürdürüyor. Gebze Ticaret Odası’nın TİM iş birliğinde bölge ekonomisine değer katan üyelerini onurlandırdığı törende ödül alan EGGER Türkiye, hem üretim gücü hem de operasyonel kabiliyetiyle dikkat çekti. Başarılarının temelinde pazar çeşitliliğinin yattığını belirten EGGER Türkiye İhracat Müdürü Ergün Yüce, “2025 yılını, özellikle uzak coğrafyalardaki etkinliğimizi artırarak ihracat rakamlarımızda artışla kapatmayı başardık. Bu süreçte bazı pazarlardaki ticari faaliyetlerimizi sonlandırmış olmamıza rağmen, geliştirdiğimiz hızlı stratejilerle bu boşluğu yeni pazarlarla doldurarak global hacmimizi koruduk. Bugün 5 kıtada yaklaşık 80 ülkeye Gebze’den ürün gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yüksek stok kapasitesiyle ivmeyi destekliyoruz”

Başarının sürdürülebilir olması için altyapı yatırımlarına ara vermediklerini belirten Yüce, “İhracat süreçlerimizde yakaladığımız bu ivmeyi, geçtiğimiz dönemde Gebze tesisimizde 23 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni lojistik merkezimizin sağladığı yüksek stok kapasitesi ve operasyonel mükemmellik ile destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedefte ABD ve Yeni Zelanda var”

5 kıtada yaklaşık 80 ülkeye yüzde 80’ini ihraç ile Gebze’den ürün gönderdiklerini belirten Yüce, “Özellikle ABD ve Yeni Zelanda pazarlarında ciddi bir ivme yakaladık. Şu an odak noktalarımız arasında bu iki ülkenin yanı sıra İngiltere, İtalya, İspanya, Avustralya ve Suudi Arabistan yer alıyor. 2026 yılında maliyet artışları gibi zorluklar olsa da EGGER Grubu’nun global gücü ve yetkin ekiplerimizle ihracattaki öncü konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yüce, “Aynı çatı altında yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Çalışanlarımızın çoğunluğu Gebze bölgesinde yaşıyor. Dolaylı yoldan tedarikçilerimize ve bölge personeline yaptığımız katkılarla Gebze ekonomisinin en güçlü destekçilerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.