EGİAD 35. yılında otoyolları ağaçlandırıyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), kuruluşunun 35. yılına özel anlamlı bir çevre projesine imza attı.

Ege Orman Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırması Projesi” kapsamında iki kurum arasında protokol töreni düzenlendi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı ile Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk tarafından imzalanan protokol, İzmir-Çeşme Otoyolu kenarında, Karaburun Kavşağı yakınındaki bir parselde gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmalarını kapsıyor. Proje kapsamında toplam 2.150 adet fidan toprakla buluşacak.

Törene, EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Arda Yılmaz, Mert Hacıraifoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Güngör, Açelya Baç Uçar, Elif Kâya, Rahmi Özışık, Alp Atay, Efe Saygılı, Rebia Rezzan Özduran, Genel Sekreter Dr. H. İ. Murat Çelik, Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Eroğlu, EGİAD Basın Danışmanı Ebru Dön ile Ege Orman Vakfı yöneticileri ve ekibi katılım sağladı.



Doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz



EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, törende yaptığı konuşmada, artan orman yangınlarının doğaya duyulan sorumluluk bilincini güçlendirdiğini ifade ederek, “Son yıllarda ülkemizde, özellikle İzmir’de artan orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. Bu yıl İzmir’de yaşanan 160 orman yangınında 10 bin 600 hektar alan zarar gördü. Bu acı yangınlar, doğanın ve ormanlarımızın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. İşte bu bilinçle EGİAD olarak doğaya karşı sorumluluğumuzu, her zaman olduğu gibi bugün de yerine getiriyoruz. Bu yılbaşında başlattığımız EGİAD Sakız Ağacı Korusu projemize ek olarak, yeni bir sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk projemizi daha hayata geçiriyoruz” dedi.



35 yıllık yolculuğumuza yakışır bir eser kazandırıyoruz



EGİAD’ın kuruluşundan bu yana topluma ve çevreye değer katan çok sayıda projeye imza attığını vurgulayan Özhelvacı, 35. yılın bu mirası geleceğe taşıma dönemi olduğunu belirterek, “Bugün başlatacağımız projeyle, EGİAD’ın 35 yıllık yolculuğuna yakışır bir eser daha kazandırıyoruz. Derneğimizin kuruluşundan bu yana her dönemde pek çok değerli proje hayata geçirildi. Bugünün liderleri olarak, bizden sonrakileri onurlandıracak işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.



İş dünyasına doğaya katkı çağrısı



Törende konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, “İklim Krizi’nin tüm gezegenimizi etkilediği bu süreçte özellikle iş dünyasının doğaya katkıda bulunması çok önemli. Sıklığı ve hektar bazında büyüklüğü giderek artan orman yangınları maddi manevi ciddi yük oluşturuyor. Günümüzün afeti olan orman yangınları sadece orman varlığımızı değil, yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Bu süreçte yangın öncesinde, yangın sırasında ve sonrasında yapılacaklar büyük önem taşımakta. Tüm yetkili kurum ve kuruluşlar, konunun uzmanı bilim insanları, özel sektör ve STK’ların iş birliği içinde hareket etmesi hepimizin yararına olacaktır. EGİAD bugün imzaladığımız protokolle yeni fidanlara hayat vererek doğaya kalıcı bir iz bırakıyor” dedi.

