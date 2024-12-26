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EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer: “Asgari ücrette denge sağlanmalı”

Asgari ücrette dengenin sağlanması gerektiğini ifade eden Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer: “İşverenin yükü hafifletilirken çalışanlara daha fazla destek verilmeli” dedi.

Haber Merkezi
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EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer: “Asgari ücrette denge sağlanmalı”
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İZMİR / EKONOMİ

 

Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçen geçtiğimiz gün yüzde 30 artışla 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye çıkan asgari ücret için fikirlerini belirtti.

 

İşveren için ne verirse fazla çalışan için de ne verirse az olacak bir dönemde olduğumuzu kaydeden Yelkenbiçer, “Tabii ki de açlık sınırın altında bir asgari ücreti insanı olarak kabul etmemiz mümkün değil. Fakat enflasyonla mücadele kapsamında da alınan tedbirlerin sonucunda alınan kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da bu brüt rakamın sabit tutularak işverendeki vergi yükünü azaltıp çalışanlara biraz daha yüksek bir maaş verilmesinin doğru bir yöntem olacağını düşünüyorum” dedi.   

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