EGİAD Dönüşüm Sahnesi başladı: “Oyunu yeniden yazma zamanı”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasında hızlanan teknolojik ve yapısal dönüşümü çok boyutlu bir perspektifle ele almak amacıyla yeni bir etkinlik serisini hayata geçirdi. EGİAD Dönüşüm Sahnesi adıyla başlatılan bu yeni konsept; dönüşümü yöneten liderleri, ilham veren hikâyeleri ve geleceğe ışık tutan vizyonları iş dünyasıyla buluşturmayı hedefliyor.

Serinin ilk etkinliği, Türkiye Bilişim Vakfı liderliğinde geliştirilen n360 Yapay Zekâ Platformunun kurucu isimlerinden, iş dünyası ve sivil toplum alanının vizyoner liderlerinden Faruk Eczacıbaşı’nın katılımıyla, EGİAD Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu koordinasyonunda yapıldı.

İçinde bulunulan dönemin sıradan bir değişim dönemi olmadığını artık dönüşümün bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “İnsanlık tarihinde nadiren karşılaşılan ölçekte bir kırılma çağından geçiyoruz. Dijitalleşme, yapay zekâ, iklim krizi, yeni üretim modelleri, değişen iş gücü yapısı ve toplumsal beklentiler. Tüm bu başlıklar bize tek bir gerçeği söylüyor: Artık dönüşüm bir tercih değil, bir zorunluluk. İşte bu nedenle EGİAD olarak 18. Yönetim Dönemimizin stratejik merkezine Üçüz Dönüşüm yaklaşımını yerleştirdik: Dijital Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm, Toplumsal Dönüşüm. Bizler bu dönüşümü yalnız takip eden değil, yön veren bir nesil olmak istiyoruz. Tribünde oturan değil, sahaya çıkan. Dayatılan kurallara uyum sağlayan değil, oyunu yeniden yazan bir iş dünyası vizyonunu savunuyoruz” dedi.

Özhelvacı, iş dünyasındaki dönüşümün artık yalnızca uzun akademik raporlarda, parlak sunumlarda kalan bir hedef değil; vizyon, cesaret ve doğru liderlikle sahada, bizzat şirketlerin kalbinde hayata geçirilmesi gereken zorlu bir yolculuk olduğunu dile getirdi.

Yapay zekâ çağında stratejik karar alma: n360 Modeli

Türkiye Bilişim Vakfı çatısı altında geliştirilen ve yapay zekâ destekli analizlerle uzman görüşlerini buluşturan n360; kurumların karar alma süreçlerine hız, derinlik ve güven kazandırmayı hedefleyen yenilikçi bir model olarak öne çıkmakta. Platform; Stratejik sorular için doğru uzmanlara hızlı erişim, Yapay zekâ destekli bütüncül analiz ve raporlama, Kurumlara özel AI strateji danışmanlığı gibi hizmetlerle, iş dünyasında bilgiye erişim ve karar alma biçimlerini dönüştürüyor.

Faruk Eczacıbaşı: “Başarı, doğru ağlara entegre olabilmeyle ölçülür”

Teknolojinin hızlandırdığı küresel dönüşümün yalnızca ekonomik değil, zihinsel ve paradigmatik bir kırılma yarattığını söyleyen Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, her ülkenin kendine özgü kültürel ve coğrafi dinamikleri bulunduğunu ancak küresel ölçekte yüzde 20-30 oranında kök sorunlar ortaklaştığını vurguladı.

Günümüz dünyasında başarının yalnızca ölçekle değil, doğru ağlara entegre olabilme kapasitesiyle ölçüldüğünü söyleyen Eczacıbaşı, kripto para ekosisteminden yapay zekâya kadar birçok başlığın finans, hukuk ve iş yapma biçimlerini kökten dönüştürdüğünü belirtti. “Yeni model çıktığı anda dünyanın her yerinde uygulanabilir durumda. Artık yeni bakış açısı var olmanın temel koşulu” diyen Eczacıbaşı, kurumların ve şirketlerin bu dönüşümü doğru organize etmesi gerektiğini dile getirdi. Teknolojiyi Arşimet’in kaldıracına benzeten Eczacıbaşı, “Bu kaldıraç artık herkesin elinde. Nasıl kullanacağımız belirleyici olacak” ifadelerini kullandı.