EGİAD Kaan Özhelvacı: “Markalaşma artık pazarlama değil, stratejik liderlik meselesidir”

Yapay zekânın iş dünyasında üretimden pazarlamaya, tüketici davranışlarından marka stratejilerine kadar tüm dengeleri yeniden tanımladığı bir dönemde, markalaşma artık yalnızca iletişim ve reklam faaliyetlerinin ötesine geçerek stratejik bir dönüşüm alanı haline geliyor. Bu kapsamda Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen “Yapay Zekâ Çağında Markalaşma Forumu”, küresel akademi ve iş dünyasının önde gelen isimlerini İzmir’de bir araya getirerek, markaların geleceğini belirleyecek yeni dinamikleri tartışmaya açtı.

Açılışta konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, markalaşmanın artık yalnızca pazarlama departmanlarının konusu olmadığını belirterek, küresel rekabet gücünü belirleyen stratejik bir liderlik alanına dönüştüğünü söyledi. Özhelvacı, “Bugün yalnızca bir marka forumu düzenlemiyoruz. İzmir iş dünyasını; yapay zekânın, algoritmaların, dijital toplulukların, derin müşteri içgörülerinin ve yeni nesil tüketici davranışlarının şekillendirdiği büyük bir dönüşüm alanıyla buluşturuyoruz. Markalaşmayı yalnızca pazarlamanın bir başlığı olarak değil; şirketlerimizin geleceğe kalma becerisini belirleyen stratejik bir yönetim sorumluluğu olarak ele alıyoruz” dedi.

Türkiye’nin üretim gücü, girişimcilik enerjisi, genç insan kaynağı, sanayi tecrübesi ve ihracat kapasitesiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Özhelvacı, bu potansiyelin küresel marka değerine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir’in köklü ticaret kültürü, güçlü sanayi altyapısı, liman kenti kimliği, yaratıcı sektörleri, tarım ve gıda potansiyeli ile teknoloji ve inovasyon ekosistemi sayesinde önemli bir marka değerine sahip olduğunu kaydeden Özhelvacı, kentin bu potansiyelinin daha görünür ve ayırt edici bir küresel kimliğe taşınması gerektiğini ifade etti. “İzmir’i yalnızca üreten bir şehir olarak değil; tasarlayan, anlatan, dönüştüren, markalaşan ve dünyaya değer sunan bir şehir olarak konumlandırmalıyız” dedi.