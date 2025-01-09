EGİAD Ortaokulu Spor Salonu tamamlandı

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 17. Yönetim döneminin en önemli projeleri arasında yer alan EGİAD Ortaokulu Spor Salonu inşaatını bitirdi. EGİAD tarafından 2004 yılında tamamlanarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan EGİAD Ortaokulu’na destek olmaya devem eden STK, özellikle öğrencilere uygun koşullarda spor yapma imkânı yaratacak bir projeye daha imza atmış oldu. Okul Voleybol takımının desteklenmesini önemseyen EGİAD, başarılı dereceler alan okul takımına hizmet verecek spor salonunun yapımıyla gençlere önemli bir katkı sağlamış oldu.

35 yaşına ulaşan bir sivil toplum kuruluşu olan EGİAD’ın hayata geçirdiği en önemli projelerden birisi olan EGİAD Ortaokulu, 20 yıldır bölgesindeki okul ihtiyacını karşılıyor. Spor Salonu Projesi ile hem mevcut ortaokul öğrencilerine bir spor altyapısı sağlanırken hem de ortaokulun ulusal düzeyde başarılar elde eden kız voleybol takımının önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak.

EGİAD Ortaokulu Spor Salonu’nun EGİAD 17. Yönetim Dönemi’nin bitişini de ifade eden EGİAD Olağan Genel Kurulu’ndan bir gün önce İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir Ticaret Odası Başkanı ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener başta olmak üzere protokol katılımıyla açılışının yapılacağı bilgisini paylaşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD olarak 2004 yılında yapılarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan okula derneğin hala destek olduğunu belirterek, okulun gelişmesi ve yenilenmesi için sık sık proje üretildiğini ifade etti.

Kodlama Eğitimleri, 3D (3 boyutlu tasarım) Modelleme, Cep Telefonu Yazılım Eğitim, TÜBİTAK 4006 Proje Çalışmaları ile bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren okulun her zaman arkasında olduklarını kaydeden Yelkenbiçer, “Bu esere imza atan 7. Dönem Yönetimimizi ve sonrasında okulumuzun her türlü ihtiyacında desteklerini esirgemeyen önceki dönem yönetimlerimizi ve üyelerimizi minnetle anıyoruz. Atamızın ‘Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur’ sözünü ilke edinerek gerçekleştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekliyoruz. Derneğimiz için yeni bir gurur kaynağı oluşturmak üzere, EGİAD Ortaokulu Spor Salonu ile bir yepyeni eser daha inşa ediyoruz. EGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı, son yıllarda müsabakalarda, spor salonu olmamasına rağmen elde ettikleri başarı ve özverili çalışmalarıyla göğsümüzü kabarttılar. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu gençlerimize destek olmak istedik. Burada hem eğitim hem de spora aynı anda yatırım ve hizmet sunmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Arsası müsait olan ve spor salonu ihtiyacı bulunan EGİAD Ortaokulu’na çelik taşıyıcı prefabrik sistem ile kapalı spor salonu inşa ettik” ifadelerini kullandı.

Spora ve sporcuya desteklerinin her daim olduğunu vurgulayan Yelkenbiçer, “Okulumuzun voleybol takımı iki senedir derecelerle bizleri onurlandırıyorlar. Bir gün bu takımımızda yetişen gençlerimizin uluslararası büyük başarılarıyla gururlanacağımıza inanıyoruz” dedi.