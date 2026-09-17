EGİAD VE DEGİAD’dan bölgesel iş birliği: Genç iş insanları Denizli’de ticaret köprüsü kurdu

EKONOMİ / İZMİR

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin yeni pazarlara ve iş birliklerine erişimini desteklemek, bölgesel ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve üretimde dönüşüm modellerini yerinde incelemek amacıyla Denizli’de kapsamlı bir program gerçekleştirdi. Denizli Genç İş İnsanları Derneğİ (DEGİAD) Üye İlişkileri Komitesi tarafından düzenlenen, EGİAD İş Geliştirme Komisyonu organizasyonuyla DEGİAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Denizli Model Fabrika ziyaret edilirken, EGİAD–DEGİAD Ticaret Köprüsü Buluşması” gerçekleştirildi.

Kaan Özhelvacı: “Kartvizit değil, fırsat ve güven ağı kuruyoruz”

Ege Bölgesi’nin güçlü üretim altyapısının kentler ve kurumlar arasındaki iş birlikleriyle daha yüksek bir ekonomik değere dönüştürülebileceğini belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “İzmir ve Denizli, farklı sektörel yetkinlikleri ve girişimci iş dünyasıyla birbirini tamamlayan iki önemli üretim ve ticaret merkezi. Bu potansiyeli ortak akıl ve güçlü bağlantılarla harekete geçirdiğimizde yalnızca şirketlerimizin değil, bölgemizin rekabet gücünü de artırabiliriz. Genç iş insanlarının birbirleriyle daha fazla temas ettiği, birlikte üretip yatırım yaptığı ve yeni pazarlara birlikte açıldığı bir Ege ekonomisinin çok daha güçlü olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kemal Sözkesen: “Bölgesel dayanışma yeni fırsatların kapısını açıyor”

DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Sözkesen de genç iş insanları arasında kurulan güçlü bağların bölgesel ekonomik gelişim açısından önem taşıdığını belirterek, EGİAD ve DEGİAD arasındaki iş birliğinin farklı sektörler arasında yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti. Sözkesen, ortak akıl ve dayanışma kültürüyle gerçekleştirilen bu tür buluşmaların genç iş dünyasının etkileşimini artırırken, kentler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine de katkı sunduğunu vurguladı.