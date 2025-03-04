EGİAD ve EİB işbirliği, genç girişimcilerin ihracattaki engellerini ortadan kaldıracak

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege İhracatçılar Birliği (EİB) iş birliğiyle, İhracata Yönelik Devlet Teşvikleri Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı ve EİB ile EGİAD üyelerinden oluşan iş dünyası temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda, EGİAD ve EİB arasında Ticaret Köprüsü Protokolü imzalandı. Protokol sayesinde, EGİAD üyeleri yabancı heyetlerle bir araya getirilerek uluslararası ticarette etkin roller almaları sağlanacak ve yeni pazarlar oluşturulacak. Ayrıca bu iş birliği, genç girişimcilerin ihracat yaparken karşılaşabilecekleri engelleri aşmalarına destek olacak.

Kaan Özhelvacı: “İhracat, rekabet gücünü artırır”

Ege Bölgesi’nin ihracattaki rolünün güçlenmesi için genç iş insanlarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirten Özhelvacı, “Genç iş insanlarımız için altını çizmek istediğim bir diğer husus, İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ihracatçı kimliğine sahip çıkmamız. Şehrimiz ve bölgemiz, yüzlerce yıldır ihracatçı kimliğiyle öne çıkıyor. İhracat ile ilgili en önemli verilerden birisi olan ihracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda şehrimiz İzmir, yıllardır bu konuda artı veren, dolayısı ile üreten ve hatta tükettiğinden fazla üreten, dolayısı ile üretken ve ihracatçı bir şehirdir. Bunun sağlanmasında elbette İzmir iş dünyasının emeği büyük. Biz de genç iş insanları olarak, büyüklerimizden bize miras kalan şehrimizin bu önemli niteliğini korumalı ve bunun için gerekli adımları atmalıyız. Gençlerimizin ticaret dünyasında daha güçlü hale gelmesi için EİB ile başlattığımız bu iş birliği büyük önem taşıyor” dedi.

Jak Eskinazi: “Gençler, ihracatın geleceğini şekillendirecek”

EGİAD ile gerçekleştirilen iş birliği ile Genç İhracatçılar Konseyi’nin çalışmalarına da yeni bir ivme kazandıracaklarını söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Gençlerimiz güçlerini birleştirecek. Dünyadaki tüm ülkeler ihracata dayalı büyüme modeli ortaya koyuyor. 2030-2050 döneminde Türkiye hızla yaşlanan bir nüfus yapısına sahip olacak. Ekonomik gücümüzü artırmadan bu sürece girersek, ciddi zorluklarla karşılaşabiliriz. Son yıllarda büyümeyi asıl destekleyen unsur ihracat olmuştu ve bu durum ekonomimiz açısından oldukça olumluydu. Çünkü en sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin üretim ve ihracatla gerçekleştiğine inanıyoruz. 2024’ün son çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının beklenenden daha sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Bu durum, küresel talepteki dalgalanmalara ve rekabet gücümüzdeki bazı zorluklara işaret ediyor. Sanayicilerimiz yatırım konusunda oldukça istekli olsalar da dış talepteki daralma ve rekabetçilikteki sıkıntılar ihracatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor” diye konuştu.

Yapılan iş birliğinin geleceğin ihracat vizyonunu da şekillendireceğini, gençlerin dinamizmi ve yenilikçi bakış açısının, ihracatın sürdürülebilir büyümesinde kritik bir rol oynayacağını dile getiren Eskinazi, “Ege Bölgesinin 44 milyar dolar ihracatını 60 milyar dolara gençler taşıyacak, sürdürülebilirliği ve dijital dönüşümü gençler sağlayacak. Şu anki ekonomik ortamda ihracatçılarımızın karşılaştığı zorlukları biliyor ve onlarla birlikte bu süreci yönetiyoruz. İhracatçılarımızın devlet yardımları başta olmak her türlü süreçlerine büyük bir özveriyle destek veriyoruz. Genç iş insanlarımızın yenilikçi bakış açısı, ihracatın sürdürülebilir büyümesinde kritik bir rol oynayacak. 2030-2050 döneminde Türkiye’nin ekonomik olarak güçlenmesi için üretim ve ihracata dayalı bir model benimsemeliyiz” diye konuştu.