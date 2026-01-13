EGİAD ve PMI Türkiye’den, yapay zekâ destekli proje yönetimi hamlesi

EKONOMİ / İZMİR

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Project Management Institute -PMI Türkiye iş birliğiyle düzenlenen “Projeler Neden Başarısız Olur? Yapay Zekâ ile Başarılı Proje Yönetimi” başlıklı seminerde, günümüz iş dünyasında proje yönetiminin karşı karşıya olduğu temel riskler ve yapay zekâ temelli yeni nesil yönetim yaklaşımları ele alındı. Seminer sonunda EGİAD ile PMI Türkiye arasında iş birliği protokolü imzalandı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, proje yönetiminin günümüzde yalnızca zaman ve bütçe planlamasından ibaret olmadığını vurgulayarak, “Artan belirsizlikler, hızla değişen iş modelleri, çok disiplinli ekip yapıları ve dijital dönüşüm süreçleri, projeleri her zamankinden daha karmaşık hale getirdi. Pek çok proje doğru hedeflerle başlasa da planlama eksiklikleri, iletişim kopuklukları, risklerin yeterince öngörülememesi ve veriye dayalı karar alma süreçlerinin etkin kullanılamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanıyor” dedi.

Yapay zekânın proje yönetimindeki dönüştürücü rolüne dikkat çeken Özhelvacı, “Yapay zekâ destekli yeni nesil proje yönetimi yaklaşımları; projeleri daha öngörülebilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getiriyor. Yapay zekâ artık yalnızca bir teknoloji değil, yöneticilerin karar alma reflekslerini güçlendiren stratejik bir yol arkadaşı” ifadelerini kullandı.

EGİAD – PMI Türkiye iş birliği protokolü imzalandı

Etkinliğin sonunda EGİAD ile PMI Türkiye arasında iş birliği protokolü de imzalandı. Proje yönetimi kültürünün ve uluslararası standartların EGİAD üyeleri arasında yaygınlaştırılması, ortak eğitim programları, seminerler ve bilgi paylaşım platformlarının hayata geçirilmesi, genç iş insanlarının ve üye şirketlerin uluslararası düzeyde proje yönetimi yetkinlikleri kazanmasının desteklenmesi, şirketlerin verimlilik ve rekabet gücünün artırılması hedeflendi.