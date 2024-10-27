EGİAD YK Başkanı Yelkenbiçer: Cumhuriyet’e her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız

İZMİR /EKONOMİ

Cumhuriyetin 101. yılını kutlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “101 Yıl önce, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu ilan eden bu yüce millet, bugün de dünyanın değişen dengeleri içerisinde, bu topraklarda birlik, beraberlik içinde ve bağımsız bir şekilde yaşamanın ne denli kıymetli olduğunu her gün daha derin bir şekilde kavrıyor. Ulusumuzun uygar dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan Cumhuriyet’e her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Milletin iradesinin hâkim olduğu yönetim biçimi, içinde bulunduğumuz yüzyıla en çok yakışandır. Bize atamızdan miras kalan Cumhuriyet, aydınlık yarınlara yürürken çocuklarımız ve gençlerimiz için de en önemli kılavuzdur” dedi.

29 Ekim’in, bağımsızlığı ve milli egemenliği sahiplenen yüce Türk halkının bayramı olduğunu ve içinde nice kahramanlıklar ve destanlar barındırdığını hatırlatan Yelkenbiçen, “Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 101. yılını yürekten kutluyor, tek millet olmayı başarmış, tek bayrağın etrafında büyük devletimizi kuran iradeyi, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.