EGİKAD’da Şahika Aşkıner yeniden başkan seçildi

EKONOMİ / İZMİR

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. 2023-2025 dönemi faaliyetlerinin oy birliği ile ibra edildiği genel kurulda mevcut başkan Şahika Aşkıner, tek liste ile girilen seçimlerde yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi.

EGİKAD Başkanı Şahika Aşkıner, oylama öncesinde faaliyet raporunu da ayrıntıları ile genel kurul ile paylaştı. Geride bırakılan 3 yıllık dönemin sadece bir zaman dilimi değil, büyük öğretilerle dolu bir yolculuk olduğunu belirten Aşkıner, konuşmasında kadın girişimciliğinin duygusal zeka ve yönetimsel becerilerle birleştiğinde yarattığı etkiye dikkat çekti.

Yeni dönem vizyonuna dair ipuçları da veren Aşkıner, önümüzdeki süreçte sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve inovatif düşünce ekseninde, yüksek teknoloji üretimi ve katma değerli projelere odaklanacaklarının altını çizdi.

Genel kurulun sonunda yapılan seçimle birlikte EGİKAD’ın yeni dönem yönetim kurulu; Şahika Yörükoğlu Aşkıner, Güler Toksoy, Aslı Sancaktar Öztürk, Ayşen Yönet Yeter, Emine Okçu, Emel Kepekçi, Nur Uzgenç, Çiçek Özkale Aracı, Selin Karabin, Aslı Odabaşı, Funda Sağlam, Nesrin Albayrak, Şerife Derin ve Fatoş Kurtulan’dan oluştu.