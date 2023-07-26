Eğimi yüzde 6’nın altındaki arazilerde bahçe kurulamayacak

ADANA/EKONOMİ

Tarımda planlama dönemi, Adana’da ilçe ilçe gezilerek sektör paydaşlarına anlatılıyor. Ceyhan’da düzenlenen toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yeni dönemde, eğimi yüzde 6’nın altında olan arazilere bahçe kurulamayacağını belirterek, “Bu da ovalarımızda tarla tarımına yönelik üretim yapılması için alınmış bir karar” dedi.

Ceyhan Ziraat Odası’ndaki toplantıda uygulamanın ayrıntıları hakkında bilgi veren Müdür Tekin, başta bitkisel üretim olmak üzere hayvansal üretim, su ürünleri üretimi konularında havza ve işletme bazında yapılacak üretimin önümüzdeki ekim sezonundan itibaren planlanacağına dikkat çekti. Bakanlık tarafından Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlandığını kaydeden Tekin, “Tarımsal üretimin öngörülebilir ve sürdürülebilir olması amacıyla bakanlığımız bünyesinde Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu kurulacaktır. Kurulun alacağı kararlar il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından sahada uygulanmaya başlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne hali hazırda mülkiyet, kadastro sorunları gibi farklı sebeplerle kayıt yapılamayan arazilerde o arazileri kim işliyorsa onun adına bakanlığımız sistemine kayıt edilebilecek. Başlangıçta kurulu meyve bahçeleri ve sebze üretimi istisna olmak kaydıyla buğday, mısır gibi stratejik ürünlerde hangi ilçe, hangi il ne kadar üretecek bu önceden planlanarak bilinecek” dedi.

Tarımsal üretim planlamasının bir ayağının da sözleşmeli üretim olduğunu dile getiren Tekin, “Üreticimiz sözleşmeli üretime yönelir ve bu yaygınlaşırsa üretim yaptıktan sonra ürününü kime satacağını bilecek. Dolaysıyla ürünü değerlendirememe, ürünün elde kalması gibi konular ortadan kalkmış olacak. Burada bir önemli konu da yüzde 6 eğimin altında olan arazilere bahçe kurulamayacak. Bu da ovalarımızda tarla tarımına yönelik üretim yapılması için alınmış bir karar” bilgisini verdi.

Ayçiçeğinde rekolte yüksek

Müdür Tekin, Türkiye’nin ilk ayçiçeği hasadının yapıldığı Adana’daki tarlaları ziyaret etti. Sarıçam ilçesi Kaşobası Mahallesi’nde kıraç arazilerdeki ayçiçeği hasadını inceleyen Tekin, geçen yıl il genelinde 740 bin dekar alanda ekim yapıldığını ve 223 bin ton rekolte elde edildiğini söyledi. Tekin, bu yıl ilkbaharın sonlarında başlayan ve haziran ayında devam eden yağışların rekolte ve kaliteyi olumlu etkilediğini belirtti. Ayçiçeğinin ham yağ üretiminde Türkiye’nin önemli sanayi ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Tekin, “Adana'da ayçiçeği üretimi özellikle susuz tarım yapılan bölgelerde girdi maliyetlerinin düşük olması nedeniyle öne çıkmaktadır. Adana yaklaşık 250 bin tonluk üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 10'luk kısmını üretmekte ve 5’inci sırada yer almaktadır. Bu yıl ilimizde 750 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Dekara 300 kilogramın üzerinde bir verim bekliyoruz. Bu da rekoltemizin 250 bin ton civarında olması demek” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin yıllık 3 milyon 700 bin tona yakın yağlı tohum üretimi içinde 2 milyon 550 bin ton ile ayçiçeği ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl 9 milyon 810 bin dekar alanda 2 milyon 550 bin ton ayçiçeği üretimi yapılan Türkiye’de ilk hasat Çukurova’da başlıyor.