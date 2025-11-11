Eğitimin dijital geleceği için yarıştılar

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Sanayi Kampüsü, Çukurova Teknokent ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) işbirliğindeki ‘Eğitimin Dijital Geleceğini Şekillendirmek’ temalı ‘DigiHack4Anatolia Hackathonu’nda ödüller sahiplerini buldu.

İki gün süren etkinlikte katılımcılar, kişiselleştirilmiş öğrenme, ölçme-değerlendirme ve öğretmen destek araçları gibi temalar çerçevesinde 36 saat boyunca yoğun bir tempoyla çalışarak 18 proje hazırladı. Geleceğin öğrenme modellerine yön verecek yenilikçi çözümlerin yarıştığı etkinlikte, Edu Rise takımı birinci olarak 90 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. İkinci Lumos takımı 65 bin, üçüncü Mergen takımı ise 45 lira ödül kazandı. Birinci olan Edu Rise ekibi, para ödülünün yanı sıra projesini Avrupa’da eş zamanlı düzenlenen hackathonların kazananlarıyla uluslararası platformda yarıştırma olanağı elde etti.

Kıvanç: Girişimcilik için iyi bir fikre ihtiyaç var

Etkinlikte konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, eğitimin artık yapay zeka ve teknolojilerle şekillenen dinamik bir macera olduğunu belirterek, “Unutmayın ki, girişimcilik için paraya değil, iyi bir fikre ve çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu yarışmada kod yazıp prototip geliştirmekle kalmayın; hayal kurun, yüksek bir hedef koyun, yenilikçi ve değişim getiren fikirler peşinde koşun” dedi.

Adana Sanayi Kampüsü’ndeki etkinliğe Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, Çukurova Teknokent ve Adana Sanayi Kampüsü Genel Müdürü Bora Kocaman ve 60’dan fazla yarışmacı katıldı.