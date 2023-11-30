'Eğitimlerle kadın temsiliyetini her alana taşıyacağız'

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından yürütülen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Celep oldu. Başkan olduktan sonra ilk röportajını EKONOMİ EGE’ye veren Celep, 19 kişilik icra komitesi ile 4 yıl sürecek başkanlığı döneminde hayata geçireceği projelerini ve İzmirli girişimci kadınları uluslararası platformlarda daha çok buluşturacak hedeflerini anlattı. Celep, düzenleyecekleri eğitim programlarıyla kadın temsiliyetini her alana taşıyacaklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100’üncü yıl gücünü, kadının gücüyle birleştirip, çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Deniz Celep, “Kurulun TOBB ile çalışıyor olması büyük bir gücü beraberinde getiriyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası, (EBSO) İzmir Ticaret Odası, (İZTO) İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve İzmir’in tüm ilçe borsa ve odalarından da icra kurulumuzda temsilcilerimiz var. Ben de bu dönem icra kurulu başkanlığını yapacağım. Bu görev benim için çok onurlu ve çok özel bir görev. Cumhuriyetin 100’üncü yılında böyle bir görevi almış olmak benim için daha da kıymetli. Bu yüzyılda kadınların gücünü cumhuriyetin gücüyle birleştireceğiz ve iki gücün birleşmesiyle çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda biz de İzmir olarak 81 ilin en başarılı Kadın Girişimci Kurulu olmayı hedefliyoruz” dedi.

“Sayımızı 450’ye çıkarmayı hedefliyoruz”

İzmir KGK’nın yapısına dikkat çeken Celep, 4 yıl sürecek başkanlık döneminde kadınlara kendilerini geliştirecek konularda eğitim programları sunacaklarını söyledi. Celep, “Kurulumuzda şu anda 250 kişilik bir kadro var. Bu sayıyı 450’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. İzmirli kadınların çalışkanlığının herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olduğunu belirten Celep, “Kurulumuzda akademisyenler, mimarlar, avukatlar, sanayiciler gibi birçok farklı meslekten kadın girişimcilerimiz bulunuyor. İlk hedefimiz; tüm kadınlarımızın hak ettiği değeri iş hayatında karşılayabilmesi. Bunun için de donanımın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Akademisyenlerimizle planladığımız bir eğitim programımız var. Burada sadece finansman, e ticaret ya da global trendler değil, kadınların kendi güçlerinin farkındalığının artırılabileceği liderlik, farkındalık gibi daha spesifik konularda bir eğitim çizelgesi planlayacağız. Bu eğitimleri hem online hem de fiziki olarak gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

İzmir KGK’nın bu dönemdeki ana hedefini ‘İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ihracatı arttırıyor, KGK güçleniyor’ sloganıyla açıklayan Celep, “Kurulun yeni döneminde ihracat yapmak isteyen ya da ihracatını artırmak isteyen kadınlara yönelik özel projeler de olacak. Özellikle ihracatla ilgili en kritik konulardan bir tanesi yabancı dil ve yabancı dilin geliştirilmesi. Benim bu dönemki hedefim dil gelişimine yönelik eğitim programımızı hayata geçirmek” diye konuştu.

“Önceliğimiz cinsiyet eşitliğinin sağlanması”

Görev süresi boyunca önceleyeceği konuların başında ‘cinsiyet eşitliğinin sağlanması’ olacağını söyleyen Celep, “Eşit fırsatların sunulması, tüm kadın girişimcilerimize iş yerlerindeki hakların eşit olduğunun belirtilmesi bizim için çok önemli. Bir diğer kritik konu ise yönetimde kadın sayısının arttırılması. Biz kendi şirketimizde eşit bir paylaşım, eşit bir yönetim sergiliyoruz. Yönetimde kadın temsiliyetinin artması bizim için çok kıymetli. Bunun için kadınlar olarak kendimizi geliştirerek, tam donanımlı hale gelerek, kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmamız gerekir. Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) projelerine kendimizi çok yakın hissediyoruz. AB fonlarıyla global boyutta İzmirli kadınları temsil edecek, kadınların potansiyelini yükseltecek projeleri önceleyeceğiz” dedi.