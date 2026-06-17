EGOD Başkanı Deniz Erkan: “Ege otomotivinin geleceği yerel girişimlerde”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Bölgesi’nin güçlü sanayi kültürüne dikkat çeken Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Erkan, sektörde mevcut yatırımcıları koruyan, uzun vadeli plan yapmalarını sağlayan ve rekabet ortamını adil tutan politikalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bir yatırımcı için en önemli unsurun öngörülebilirlik olduğunu söyleyen Erkan, “Yerli sanayicimiz yarın hangi koşullarla karşılaşacağını bilmeli, uzun vadeli yatırım kararlarını güvenle verebilmeli. Biz yeni yatırımcıların gelmesini destekliyoruz ancak mevcut yatırımcıların yıllardır oluşturduğu bilgi birikiminin, insan kaynağının ve ekonomik katkının da aynı hassasiyetle korunması lazım” diye konuştu.

“Ege otomotiv sektörünün geleceği sadece dış yatırımlara bağlanmamalı”

Ege Bölgesi’nin üretim kabiliyetinin yanında girişimci ruhu, teknik altyapısı ve yetişmiş insan kaynağına sahip olduğunu söyleyen Erkan, “Elbette büyük ölçekli yatırımlar önemli fırsatlar yaratır. Ancak Ege otomotiv ekosisteminin geleceğini yalnızca dışarıdan gelecek yatırımlara bağlamak doğru olmaz. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, veri yönetimi, yazılım sistemleri, akıllı servis teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında yerel firmalarımızın ciddi bir potansiyeli bulunuyor. EGOD olarak üniversiteler, teknoparklar, girişimcilik merkezleri ve sektör temsilcileri arasında iş birlikleri oluşturarak bu dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Geleceğin otomotiv sektörü sadece araç üreten değil, teknoloji üreten ülkelerin sektörü olacak. Ege Bölgesi’nin bu dönüşümün merkezinde yer almasını hedefliyoruz” dedi.

“Otomotivde emeğin korunması gerekiyor”

Türkiye’nin üretime, teknolojiye ve istihdama ihtiyacı olduğunu ancak yatırım kavramı ile yatırım vaadini birbirinden ayırmak gerektiğini vurgulayan Erkan, “EGOD olarak temel yaklaşımımız çok net, ölçülebilir sonuçlar ve somut katkılar üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. Çünkü yatırım açıklamaları piyasada beklenti oluşturuyor, tedarik zincirlerini etkiliyor ve mevcut yatırımcıların kararlarını şekillendiriyor. Bu nedenle teşvikler, destekler ve kamu kaynakları değerlendirilirken açıklanan rakamlardan çok gerçekleşen üretim, sağlanan istihdam, yapılan teknoloji transferi ve yerli tedarik zincirine verilen katkı esas alınmalı. Türkiye’nin otomotiv başarısı yıllardır burada üretim yapan, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerin emeğiyle oluştu. Bu emeğin korunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“KOBİ’lerin çoğu desteğe ihtiyaç duyuyor”

Yeşil Mutabakat’ın artık geleceğin konusu değil, bugünün gerçeği olduğunu dile getiren Erkan, “Büyük ölçekli firmalar bu dönüşüme daha hazırlıklı olsa da KOBİ’lerimizin önemli bir bölümü hâlâ sürecin maliyetleri, teknik gereklilikleri ve uygulama yöntemleri konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Bunu bir riskten çok fırsat olarak görüyorum. Sürdürülebilir üretime yatırım yapan işletmeler önümüzdeki dönemde uluslararası pazarlarda önemli avantaj elde edecekler. EGOD olarak üyelerimizin bu sürece hazırlanabilmesi için eğitim programları, bilgilendirme toplantıları, uzman danışmanlarla buluşmalar ve kurumlar arası iş birlikleri planlıyoruz” diye konuştu.

“Kadınlar için projeler geliştireceğiz”

Otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümde, kadınların farklı bakış açıları, iletişim becerileri, detay odaklı yaklaşımları ve çözüm üretme kabiliyetlerinin sektör için önemli bir değer oluşturduğunu söyleyen Erkan, “EGOD’un yeni döneminde kadınların sadece istihdam edilmesini değil, yönetim kademelerinde, teknik alanlarda ve karar alma mekanizmalarında daha görünür olmasını destekleyecek projeler geliştireceğiz. Özellikle meslek liseleri, üniversiteler ve sektör işletmeleri arasında köprü kurarak genç kadınların otomotiv sektörünü bir kariyer alanı olarak görmelerini sağlamayı hedefliyoruz. En büyük hedefim, gelecekte “ilk kadın başkan” ifadesinin önemini kaybettiği, kadın ve erkek yöneticilerin başarılarıyla anıldığı bir sektör yapısına katkı sunabilmek” dedi.