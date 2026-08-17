EGOD Başkanı Deniz Erkan: “Finansmana erişemeyen tüketici daha yaşlı otomobil tercih ediyor”

EKONOMİ / İZMİR

2026’nın ilk yarısında 16 yaş ve üzerindeki otomobillerin ikinci el satışlarındaki payının yüzde 32,76’ya ulaştığına dikkat çeken Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Erkan, bu eğilimin bir tüketici tercihi değil, alım gücü ve finansmana erişim koşullarının yarattığı zorunluluk olduğunu söyledi.

2026’nın ilk yarısında ikinci el otomobil pazarında yaklaşık 3 milyon 453 bin otomobil el değiştirirken, satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 geriledi. Pazar hacminin büyük ölçüde korunduğunu ancak pazarın kendi içinde önemli bir değişim yaşadığını belirten Erkan, tüketicinin daha yaşlı ve daha düşük fiyatlı otomobillere yöneldiğine dikkat çekti.

İkinci el otomobil pazarındaki değişimin satış adetlerinden çok araç yaşlarında görüldüğünü söyleyen Erkan, 2026’nın ilk yarısında 1 milyon 131 binin üzerinde 16 yaş ve üzeri otomobilin el değiştirdiğini ifade etti. Bu araçların toplam ikinci el otomobil satışlarındaki payının yüzde 32,76’ya ulaştığını belirten Erkan, “Bugün satılan yaklaşık her üç ikinci el otomobilden biri 16 yaşın üzerinde. Bu tabloyu yalnızca tüketicinin otomobil tercihi olarak değerlendirmiyorum. Tüketicinin gelirindeki artış ile otomobil fiyatlarındaki artış aynı düzeyde gerçekleşmediği için insanlar ulaşabildikleri fiyat segmentine yöneliyor. Araç yaşının yükselmesini alım gücü ve finansmana erişim koşullarıyla birlikte okumak gerekiyor” dedi.

Kredi maliyetlerinin de tüketicinin tercih ettiği otomobilin yaşını ve segmentini doğrudan etkilediğini söyleyen Erkan, ikinci el taşıt kredilerinde araç değerine bağlı kredi oranlarının sınırlı olmasının yüksek tutarlı araçlarda ciddi bir peşinat ihtiyacı yarattığını kaydetti. Piyasayı bugün şekillendiren en önemli kavramın ulaşılabilir fiyat olduğunu ifade eden Erkan, “Araç fiyatları yükseldikçe tüketicinin ihtiyaç duyduğu finansman miktarı da artıyor. Buna karşılık kredi maliyetleri ve kredi kullanım koşulları hareket alanını daraltıyor. Vatandaş daha düşük krediyle ya da mümkünse birikimiyle alabileceği otomobile yöneliyor. Dolayısıyla insanların esas tercihi yaşlı otomobil kullanmak değil, bütçeleri doğrultusunda otomobile erişebilmek” diye konuştu.

İkinci el otomobil pazarında dikkat çeken bir diğer değişimin 2 ile 8 yaş arasındaki genç ikinci el otomobillerde yaşandığını belirten Erkan, bu gruptaki otomobillerin hem sıfır araçlardan hem de daha yaşlı ikinci el araçlardan gelen iki yönlü baskıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. İlk yarı verilerinde iki yaşındaki otomobillerin satışlarının yüzde 26,8, beş yaş grubundaki otomobillerin yüzde 33,9, yedi yaş grubundakilerin yüzde 35,7 ve sekiz yaş grubundaki otomobillerin satışlarının yüzde 42 gerilediğine dikkat çeken Erkan, genç ikinci el otomobillerin fiyatlarının sıfır otomobillere yaklaşmasının bu tabloyu ortaya çıkardığını ifade etti.