EGOD Deniz Erkan: “Sektörde kadının sesini yükselteceğiz”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Erkan, otomotiv sektöründe ortak aklı güçlendirmeyi, üyelerle teması artırmayı, mesleki eğitime katkı sunmayı ve sektörün dönüşüm başlıklarını yakından izlemeyi hedeflediklerini söylerken, en önemli başlıklarından birisinin sektördeki kadın ağırlığını arttırmak olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde daha aktif, sahaya temas eden ve sektörün ihtiyaçlarına göre proje üreten bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Erkan, dernek olarak otomotiv ekosisteminin servis, yedek parça, elektrikli araç dönüşümü, mesleki eğitim ve sanayi siteleri gibi farklı alanlarına dokunmayı amaçladıklarını belirtti.

EGOD rol model kadınları gençlerle buluşturacak

Erkan, yeni kurdukları kadın girişimcilik komitesi ile otomotiv sektöründe kadınların daha görünür olması için çalıştıklarını söyledi. Erkan, meslek liselerindeki kız öğrencilerle sanayide başarı hikayesi yazan kadınları bir araya getirmek istediklerini vurgulayarak, “Gençlere sektörün gerçek koşullarını, fırsatlarını ve zorluklarını açık biçimde aktarmayı hedefliyoruz” dedi. Sektörün erkek egemen olduğunu ancak son dönemde teknolojik gelişmelerle kadın girişimcilerinin sayısının arttığını söyleyen Erkan, “Bu oranı yukarıya çekmenin yolu özellikle meslek liselerindeki kız öğrencilere sektörü tanıtmaktan geçiyor. Yeni neslin bir işi tanıması için o işe temas etmesi gerektiğini görüyoruz. Biz gençlere sadece işin kolay tarafını değil, artılarını ve eksilerini de anlatmak istiyoruz” dedi.

Erkan, EGOD’un gelecek vizyonunu ortak akıl ve sahaya dayalı çözüm üretme anlayışı üzerine kurduklarını belirterek, “Bu dönem bizim için oldukça aktif başladı. Sanayi sitelerinden mesleki eğitime, kadın girişimciliğinden elektrikli araç dönüşümüne kadar farklı başlıklarda çalışan bir yapı kuruyoruz. EGOD olarak sektörümüzün ihtiyaçlarını dinleyen, raporlayan, çözüm üreten ve İzmir otomotiv ekosistemine değer katan bir dernek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Ege Üniversitesi ve Meslek Liseleri ile sektör deneyimi odaklı iş birliği

EGOD’un üniversite ve meslek liseleri ile iş birliklerine de önem verdiğini anlatan Erkan, Ege Üniversitesi Otomotiv Bölümü ve MESEM ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Hedeflerinin, üniversite ayağı için mezuniyet aşamasına gelen öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturmak olduğunu ifade eden Erkan, öğrencilerin servis, yedek parça ve otomotivin farklı uzmanlık alanlarında sektör deneyimi kazanmasının önemine dikkat çekti.

Üniversite ile yapılacak olası iş birliğinin öğrencilerin mezuniyet sonrası iş yaşamına daha hazır başlamasına katkı sunacağını belirten Erkan, “Servis alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciye servis tarafını, yedek parça alanında ilerlemek isteyen öğrenciye o alanın dinamiklerini aktaracağız. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa bu çalışmayı protokole bağlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitimin otomotiv sektörü için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Erkan, üniversite mezunları ile yürütmeyi planladıkları çalışmaya benzer bir çalışmayı da meslek liseleri ile yapmak istediklerini söyledi.