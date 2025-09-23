EGSD Başkanı Yasin Akçakaya: “Sorunlarda, yapılacaklar da belli, artık çözümü konuşmak zorundayız”

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan zorluklar sürerken Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nden (EGSD) çözüme dair çağrı geldi. Artan maliyetler, daralan dış talep, kur baskısı ve öngörülemeyen ekonomik ortamın sektördeki birçok firmanın üretim kararlarını gözden geçirmesine yol açtığını belirten EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, “Bugün artık çözüm önerilerinin konuşulması gereken noktadayız. Sektörün sorunlarını artık herkes biliyor, sorunları çözüm önerilerini dikkate alarak geride bırakabiliriz” dedi.

Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörlerinden biri olan hazır giyimin 1 milyonu aşkın doğrudan istihdamla ülke ekonomisinin omurgalarından biri olduğunu hatırlatan Akçakaya, bu yapının korunmasının yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hazır giyim sektörünün dinamik yapısını sürdürebilmesi ve rekabet gücünü koruyabilmesi için atılması gereken öncelikli adımların daha önce sektör temsilcileri tarafından sıklıkla dile getirildiğini vurgulayan Akçakaya, bu çözüm önerilerinden dört tanesinin hayata geçirilmesinin acil olduğunu ifade etti.

Firmaların ihracattan elde ettikleri dövizi kur baskısı yaşamadan piyasada değerlendirebilmesinin sektördeki döviz kaynağını güçlendireceğini ve üretimin sürekliliğine katkı sunacağını söyleyen Akçakaya, “İkinci olarak işletme sermayesi ihtiyacı uzun vadeli kredilerle karşılanmalı; reeskont kredilerinde faiz tahsilatı dönem sonuna bırakılmalı. Yüksek maliyetli üretim süreci, firmaların nakit akışında ciddi baskı oluşturuyor. Uzun vadeli ve uygun maliyetli krediler, yatırım iştahını artıracak ve istihdamı koruyacaktır” dedi.

2 bin 500 TL’lik istihdam desteğinin tüm firmalara yaygınlaştırılması gerektiğinin de altını çizen Akçakaya, “İşgücü maliyetlerinin hızla yükseldiği bu dönemde, sağlanacak destek hem üretimi sürdürmeyi kolaylaştıracak hem de firmaları istihdam azaltma riskinden uzaklaştıracaktır. Son olarak Eximbank kredi destek limitleri artırılmalı, ihracatın finansmanında hayati bir kurum olan Eximbank’ın limitlerinin yükseltilmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin küresel pazarda ayakta kalmasına katkı sunacaktır” diye konuştu.

Yapılandırma ve Nefes Kredisi

EGSD Başkanı Akçakaya, mevcut ekonomik koşullarda birçok firmanın kamu yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığını belirterek, vergi ve SGK borçları için yeni bir yapılandırma çağrısında bulundu. Akçakaya, “Firmalarımızın üzerindeki vergi ve SGK yükü ciddi anlamda baskı oluşturuyor. Bu borçların yapılandırılması, firmaların nefes almasını ve kaynaklarını yeniden üretime yönlendirmesini sağlayacaktır. Ayrıca, Nefes Kredisi’nin çok daha hacimli ve uzun vadeli bir versiyonunun acilen devreye alınması gerekiyor. Düşük faizli, ödemesiz dönemli ve yüksek limitli bir kredi mekanizması, hazır giyim sektörüne can suyu olur. Bu tip çözümler, yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alır” görüşünü savundu.