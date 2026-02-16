EGSD Başkanı Yasin Akçakaya: “Tekstil mühendisliği bilgi birikimiyle, üretim gücümüzü entegre etmeliyiz”

EKONOMİ / İZMİR

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ni ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, sektörel iş birliğinin güçlendirilmesi, hazır giyim ve tekstil sektörüne katkı sağlayacak ortak projelerin geliştirilmesi konuları ele alındı. Her iki kurumun yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda sektörün mevcut sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. İki kurum temsilcilerinden oluşacak bir alt çalışma grubu kurulmasına ve ortak projelerin hayata geçirilmesine karar verildi.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, Tekstil Mühendisleri Odası’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sektörün içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullara dikkat çekerek, “Hazır giyim ve tekstil sektörü olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Maliyet baskısı ve kur kaynaklı sorunlar üretim süreçlerimizi ciddi şekilde etkiliyor. Ancak biliyoruz ki rekabet artık yalnızca maliyet üzerinden değil; teknik yetkinlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve inovasyon üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle tekstil mühendisliği bilgi birikimi ile sanayimizin üretim gücünü daha entegre hale getirmemiz gerekiyor. Sektörün en önemli bileşenlerinden biri olan tekstil mühendisleri ile iş birliğimizi güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek ve somut adımlar atmak sektörümüz için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda genç tekstil mühendislerimizin sektörde daha aktif rol almasını sağlamak, onların üretim sahasında daha güçlü konumlanmalarını desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hazır giyim ve tekstil sektörü ancak bilgi, üretim ve tecrübeyi bir araya getirdiğinde güçlenir. Biz bu birlikteliği sadece temennide değil, somut projelerle hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

Çağlayan Çevirme: “Ortak akılla hareket edeceğiz”

Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Çağlayan Çevirme ise ziyarette sektörün birçok başlığını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ifade ederek, iş birlikleri aracılığıyla çözüm odaklı ve ihtiyaca yönelik projeler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

EGSD’nin sektörün önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Çevirme, “İlk ziyaretimizde ortak bir çalışma grubu kurulması yönünde karar aldık. Bu komisyonun sektöre değer katacak önemli çalışmalara öncülük edeceğine inanıyoruz. Oda olarak daha aktif bir çalışma anlayışıyla, tüm paydaşlarla ortak akıl çerçevesinde hareket edeceğiz. Sektörümüzü daha ileriye taşımak için el birliğiyle çalışmaya hazırız” dedi.