EGSD’nin yeni başkanı Yasin Akçakaya oldu

İZMİR / EKONOMİ

Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin (EGSD) yeni başkanı Yasin Akçakaya oldu. Yapılan oylamaya tek liste olarak katılan Akçakaya EGSD Genel Kurulu tarafından oy birliği ile başkan seçildi. Kendisine gösterilen güven için EGSD genel kuruluna teşekkür ederek sözlerine başlayan Akçakaya, 15. dönem yönetim kurulu olarak bu güvene layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ve ülke genelinde EGSD’nin çok önemli bir konuma sahip olduğunu, saygın bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Akçakaya, “Derneğimizin devamlılığı esas alan anlayışından hareketle, değerli geçmiş dönem başkanlarımızın ve yönetim kurullarının temellerini attığı ve geliştirerek sürdürdüğü projelerine sahip çıkmak ve çıtayı her dönem daha da yükseltmek kararlılığı ve bilinci ile hareket etmek en önemli amacımız olacaktır” dedi.

“EGSD mevcut projelere yenilerini ekleyecek”

15. dönem yönetim kurulu olarak sektörün gelişimine katkı sağlayan çalışmaları geliştirerek devam ettireceklerini vurgulayan Akçakaya, “Sektörümüzün güncel ihtiyaçlarını analiz ederek yeni projeler geliştireceğiz. Kurumlar arası iletişim ve sektörel güç birliği derneğimiz için geçmişten bugüne çok önemsenmiş olan bir kavram. İçinde bulunduğumuz mevcut ekonomik krizden sektörümüzün tüm paydaşları maalesef çok etkiledi. Bu krizden hep birlikte çıkmak adına, bizler yeni yönetim kurulumuzla, tüm üyelerimize ve sektörümüze faydalı ortak projeler oluşturmayı, mevcut projelerimizi geliştirerek bu krizi beraber aşmayı, üyelerimizle daha yakın ilişkiler kurarak güç birliği oluşturmayı, temel prensibimiz olarak belirledik” dedi.

Yönetim Kurulu üyelerini ise Yasin Akçakaya, Okay Şimşek, Zeynep Tecellioğlu San, Berna Adıgüzel, Aslı Kübra Kunt, Meltem Doğan, Tala Uğuz, Ayhan Göllü, Mehmet Tahir Özdemir, Ali İhsan Yörek ve Ertan Aslan oluşturdu.