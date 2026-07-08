EİB, 4 yıllık 18,5 milyar dolar ihracat sendromundan bu ay kurtulacak

AHMET USMAN / İZMİR

Geçtiğimiz haziranda tarihlerindeki en büyük ihracat rakamına imza attıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, 4 yıldır takılı kaldıkları 18.5 milyar dolar rakamını aşarak, yıllık ihracatlarını 19 milyar dolara ulaştıracaklarını dile getirdi.

EİB’in 6 aylık periyotlarla düzenlediği İhracat Değerlendirme Toplantısı, Canopy by Hilton İzmir Bomonti Otel’de gerçekleştirildi. “İşimiz Üretim, Gücümüz İhracat” mottosu ile düzenlenen toplantıda EİB’e bağlı 12 birliğin başkanları sektörleri ve birlikleriyle ilgili mevcut durumu, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştılar.

Toplantının açılış konuşmasında ihracatçıların Türkiye’nin 1,6 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılasının yüzde 25’ini temsil ettiğini anlatan EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, “2026’da zor bir ilk yarıyı geride bıraktık. Ülkemizin son 1 yıllık mal ve hizmet ihracatı 400 milyar doları aştı. Aynı dönemde EİB olarak 18 milyar 945 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. 4 yıldır süren 18,5 milyar dolar sendromundan kurtulmak üzereyiz. Temmuz ayında yıllık ihracatta 19 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığı Faaliyet İlleri İstatistikleri’ne göre Ege Bölgesi olarak 42,8 milyar dolar ihracat hacmine ulaşıyoruz. Haziran ayında ihracatımızı yüzde 22’lik artışla 1 milyar 435 milyon dolardan 1 milyar 744 milyon dolara taşıdık. Haziran ayındaki ihracatımız 87 yıllık tarihimizde en yüksek aylık ihracatımız oldu. Bir önceki rekorumuz 2024 yılı mart ayındaki 1 milyar 729 milyon dolarlık ihracattı. Aylık ihracat rekorumuzu 15 milyon dolar geliştirmeyi başardık” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçılara verdiği devlet desteklerine aracılık etmeyi bu yıl da sürdürdüklerini aktaran Öztürk, “Geçen yıl ilk 6 ayda bin 704 dosyada 1 milyar 60 milyon liralık devlet desteğinin ihracatçılarımıza ulaşmasını sağlamıştık. Bu yılın ilk yarısında ise 2 bin 325 dosyada yüzde 48’lik artışla 1 milyar 568 milyon TL hak ediş verilmesine aracılık ettik. 6 aylık dönemde 215 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat gerçekleştirdik. 115 ülkeye ihracatımızı artırdık. Bu dönemde 5 bin 463 ihracatçımız ihracat rakamlarımıza katkı koydu. 210 firmamız ihracat ailesine katıldı ve 68 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı” diye konuştu.

Çalışmalarımızı 4 başlıkta yoğunlaştıracağız

Artık küresel ticarette daha verimli üretmek, daha yenilikçi olmak ve daha sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmek gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Bu nedenle son yıllarda olduğu gibi 2026’nın ikinci yarısında çalışmalarımızı yapay zekâ uygulamaları, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve inovasyon olmak üzere dört temel başlıkta yoğunlaştıracağız. Yapay zekâ teknolojilerinin üretimden pazarlamaya kadar her aşamada yarattığı dönüşümü yakından takip ediyoruz. İhracatçılarımızın bu dönüşüm sürecine uyum sağlamaları için eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı artıracağız. Dijitalleşme, verimlilik ve rekabet gücü açısından artık bir tercih değil zorunluluk haline geldi. Firmalarımızın dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Karbon ayak izi yönetimi, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve yeşil üretim konularında üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Öztürk, “Aynı şekilde Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını artıran, markalaşan ve yüksek katma değerli ürünlere yönelen firmalarımızın küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına inanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2026 yılını 19 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlamayı hedefliyoruz. Ancak bu hedeflere ulaşırken bazı destek mekanizmalarının güçlendirilmesine ihtiyacımız var” görüşünü ifade etti.

“İhracat 6 çeyrektir büyümeye katkı sağlamıyor”

İhracatçıların rekabet gücünü koruyabilmeleri için TL’nin aşırı değerlenmesinden kaynaklanan maliyet baskılarının hafifletilmesi gerektiğini ifade eden Muhammet Öztürk, şunları söyledi: “Bu kapsamda Merkez Bankası tarafından uygulanan Döviz Dönüşüm Desteği oranının yükseltilmesi ihracatçılarımıza önemli katkı sağlayacaktır. Emek yoğun sektörlerimiz özellikle son yıllarda artan işçilik maliyetlerinden ciddi şekilde etkileniyor. Çalışan başına verilen istihdam desteğinin 5 bin TL seviyesine çıkarılması faydalı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız TİM Genel Kurulu’nda günlük 4,5 milyar TL olan reeskont kredileri limitin 5 milyar TL’ye yükseltildiğini paylaştı. Bu limit 6 milyar TL’ye çıkarıldığı takdirde ihracatımızın finansmanı için ciddi bir katkı sağlar. Üretici ihracatçı firmaların kurumlar vergisinin yüzde 24’ten yüzde 12,5’e düşürülmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak, uygulamanın 2026 yılını da kapsamasını istiyoruz. 6 çeyrektir ihracat ekonomideki büyümeye katkı sağlayamıyor. İhracatın büyümeye pozitif katkı sağladığı bir sürece girmeyi diliyoruz.”