EİB Başkanı Eskinazi: “Faiz indirim kararı çekilen acıların azalacağının işareti”

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 ay sonra politika faizinde 2,5 puanlık indirime gitti. Yüzde 50 olan politika faizi yüzde 47,5’a düşürüldü.

Faiz indirim kararını 2023 yılı haziran ayından beri uygulanan yeni ekonomik modelin meyvesi olarak nitelendiren, 6 yıldır Türk halkının çektiği acıların azalacağının sinyali olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan dezenflasyon sürecinin gidişatına göre 2025 yılında faiz oranlarını enflasyon hedefi olan yüzde 21 bandına çekecek adımların atılmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin 2018 yılı Eylül ayından itibaren dünya ekonomileriyle ayrışan bir modeli hayata geçirdiğine dikkati çeken Eskinazi, “Bu kararın üzerine pandemide gelince dünya ekonomilerinde resesyon oluştu. Türk ekonomisi bütün bunların üzerine büyük bir deprem yaşadı. Tüm bu olumsuzluklar sonrasında Türkiye için tsunamiye dönüştü. Bu süreçte Türk ekonomisi yüzlerce milyar dolar kayıp yaşarken, Türk halkı alım gücünü yitirdi, ihracatçılarımız rekabetçiliklerini kaybetti. Maliyetine hatta zaman zaman zararına ihracat yapmak durumunda kaldık. Bu süreçte oluşan yaraların tedavisi uzun zaman alacak. Bunun için ekonomi yönetimine güvenin 2025 ve 2026 yıllarında güçlü bir şekilde hissettirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Reeskont kredilerinde faiz vade sonuna bırakılmalı

2025 yılında Türkiye’nin 279,9 milyar dolar ihracat hedefi olduğunun altını çizen Eskinazi şöyle devam etti; “Orta Vadeli Programda 2024 yılı için belirlenen 264 milyar dolar ihracat hedefini yakalayamasak da yaklaşacağız. Ekonomide büyümenin anahtarı olan ihracatta hedefleri yakalayabilmemiz için Türk ihracatçısının rekabetçiliğini tekrar kazanması gerekiyor. Bunun için TCMB’nın ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerde reeskont kredisinin faiz maliyetini yüzde 29,93’e düşürmesini de olumlu bir adım olarak görüyoruz ve ihracatçılarımız adına teşekkür ediyoruz. Döviz kurlarının enflasyon rakamlarının çok gerisinde kaldığı bu süreçte reeskont kredisi faizinin vade sonuna bırakılması Türk ihracatına yapılacak önemli bir destek olacaktır.”