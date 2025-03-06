EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: “Hedeflere ulaşmak için ihracatı destekleyici politikalar gerek”

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri, şubat ayında 1 milyar 419 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2024 yılı şubat ayında 1 milyar 572 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren EİB’nin 2025 yılı şubat ayında ihracatı yüzde 10 azaldı. Sanayi sektörleri EİB’nin ihracatına 735 milyon dolarlık katkı sağlarken, tarım sektörlerinin şubat ayı ihracat performansı 580 milyon dolar oldu.

Şubat ayında Türkiye geneli ihracat ise; 20 milyar 800 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin ihracat performansının, küresel ekonomik koşulların ve bölgesel dinamiklerin etkisiyle dalgalanmaya devam ettiğini vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şubat ayı ihracat rakamları incelendiğinde; ihracatçıların büyük bir özveriyle çalışmalarına rağmen, belirlenen hedeflere ulaşmanın zorluklarını göz ardı etmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

“Ülkemizin 2025 yılı için koyduğu 280 milyar dolar ihracat hedefi doğrultusunda ilerlemek için çeşitli teşvik mekanizmalarının ve destekleyici politikaların devreye girmesi kritik önem taşıyor” diyen Eskinazi, “Eğer şartlar ihracatçılar lehine gelişirse hedefe ulaşmak mümkün olabilir, ancak mevcut koşullar devam ettiği sürece hedeflere ulaşmanın zor olduğu görülüyor” şeklinde konuştu.

EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 3 tanesi şubat ayında ihracat artışı yakalarken, 9 ihracatçı birliği 2024 yılı şubat ayı ihracat seviyesinin altında kaldı. Şubat ayında EİB’de 5 birlik ihracatta 100 milyon dolar barajını aşmayı başardı.

Demir zirvede, hububat ihracat artış rekortmeni

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 170 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, şubat ayında ihracatını yüzde 20 artırarak 113 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 132 milyon dolarlık ihracatla zirve takibini sürdürmeyi başardı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, şubat ayında 103,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, şubat ayında 101 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin şubat ayı ihracatı 88,4 milyon dolar olurken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 84,4 milyon dolar döviz Türkiye’ye kazandırdı. Şubat ayında, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 66 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 65,6 milyon dolarlık dışsatıma imza attı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 5’lik artışla 44 milyon dolardan 46,5 milyon dolara yüksellti. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 25,6 milyon dolar ihracat seviyesinde kaldı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 15 milyar 891 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilmeyen sektörler arasında kimya sektörü ihracatını yüzde 8’lik artışla 126 milyon dolardan 136 milyon dolara taşıdı ve EİB çatısı altında birliği olmayan sektörler arasında liderliğini sürdürdü.

Otomotiv Endüstrisi Sektörü 69,4 milyon dolar ihracat yaparken, iklimlendirme sektörü 65,8 milyon dolar, elektrik-elektronik sektörü 56,9 milyon dolar, makine sektörü 43,3 milyon dolar, çimento seramik ve toprak ürünleri sektörü 15,3 milyon dolar ve savunma sanayi sektörü 6,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi 2 milyar 413 milyon dolar ihracat yaptı

Ege Bölgesi’nin ihracatı şubat ayında 2 milyar 413 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı şubat ayında 2 milyar 609 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 7,5 düşüş gösterdi.

İzmir, 1 milyar 318 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatını domine etmeyi sürdürürken, Manisa, 413,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Denizli ise 340 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Muğla, 86,3 milyon dolar ihracat yaparken, Balıkesir 85 milyon dolar ihracata imza attı. Aydın, 79 milyon dolar ihracatı kayda alırken, Afyon 35 milyon dolar, Kütahya 31,7 milyon dolar, Uşak ise 23 milyon dolar ihracat yaptı.