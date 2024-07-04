EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: İzmir’de Çin Konsolosluğu yeniden açılmalı

İZMİR / EKONOMİ

Çin pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Çin ile yeni iş birliklerinin kapısını araladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin Nanjing Belediye Başkanı Chen Zhichang ile bir araya geldi.

Eskinazi, Nanjing’in, Çin'deki ikinci en büyük ticaret merkezi olduğunu belirterek, “İzmir ve Nanjing arasında karşılıklı iş birliği ve yatırımların artması, hem ekonomik hem de kültürel anlamda olumlu sonuçlar doğurur” dedi.

İzmir ile Nanjing arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi adına önemli adım attıklarını söyleyen Eskinazi, “İzmir’de Çin Konsolosluğu’nun yeniden açılması bizi çok memnun eder.. Eğitim ve araştırma alanında ortak projeler yürütülerek bilgi ve deneyim paylaşımı artırılabilir, akademik iş birlikleri geliştirilebilir” diye konuştu.

Nanjing Belediye Başkanı Chen Zhichang, Nanjing’in özellikle son dönemde Türkiye ile ticari anlamda iş birliği ivmesini artırdığını vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl, Nanging’in Türkiye ile dış ticaret hacmi yıllık yüzde 16,4 artışla 836 milyon dolara ulaştı. Bu hacmi, yıllık yüzde 10 artışla 724 milyon dolar tutarındaki ihracat ve yıllık yüzde 87,2 artışla 112 milyon dolar tutarındaki ithalat oluşturuyor. Bu da iki taraf arasındaki büyüyen ticari ilişkilerin en önemli göstergesi” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, ikili ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesinde ziyaretin önemini vurguladı.

EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz yaptığı sunumda EİB organizasyon yapısı, Çin-Türkiye dış ticaret rakamları ve EİB’in 2019 yılından beri Çin özelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

EİB haziranda 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat yaptı

EİB Haziran ayında yüzde 17 azalışla 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’in 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatı 9 milyar 21 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 77 milyon dolara ilerledi.

EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatının 688 milyon dolar, tarım sektörleri ihracatının 550 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Eskinazi, “Haziran ayında 178 farklı ihraç pazarına ulaştık ve 73 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırmayı başardık. Ekonominin faiz-enflasyon-kur sarmalından kalıcı olarak çıkarılmasını, 2025 yılından itibaren enflasyon görünümünün daha olumlu olacağını ümit ediyoruz” dedi.

Ege Bölgesi, 2024 yılının Haziran ayında ihracatını 2 milyar 245 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 204 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 212 milyon dolarlık dilimi Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’nden geldi. 2024 yılı Haziran ayında Manisa, 355 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 344 milyon dolarlık ihracatla Manisa’yı takip etti. Balıkesir ihracatını 117 milyon dolara ilerleterek Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü sıraya adını yazdırdı. Ege Bölgesi ihracatına, Muğla ise 79 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesi illerinden Aydın 67 milyon dolarlık, Kütahya 33 milyon dolarlık ihracat yaparken, Afyonkarahisar Haziran ayında 24 milyon dolar, Uşak 19 milyon dolar ihracata imza attı.