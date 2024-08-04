EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Temmuzdaki yukarı yönlü ihracat sürdürülebilir olmalı

İZMİR / EKONOMİ

Temmuz ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 13,8’lik artışla 19,8 milyar dolardan 22,5 milyar dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) ihracatı 2024 yılı ocak-temmuz döneminde yüzde 1’lik azalışla 10 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB, temmuz ayında yüzde 6’lık artışla 1 milyar 541 milyon 896 bin dolarlık ihracata imza attı. Temmuz’da ihracat rakamlarının umut verici olduğunu dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, temmuzdaki yukarı yönlü ihracat rakamlarının sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu, bunun için döviz kurlarının enflasyon rakamlarına yakın bir seyir izlemesi gerektiğini belirtti.

EİB’in son 1 yıllık ihracatının halen yüzde 1 seviyesinde geride olduğunu söyleyen Eskinazi, “Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin de ifade ettiği gibi Türkiye’de üretim maliyetleri Asya’daki rakiplerimizden yüzde 40-50 daha yüksek. Avrupa’daki bazı ülkelerden yüzde 15-20 yukarıda kalıyoruz. Emek yoğun sektörlerimiz başta olmak üzere pekçok sektörümüz fiyat tutturamıyor. Rekabetçiliğimiz sürekli geriliyor. Toplumda istihdamı, refahı ve sosyal barışı koruyabilmemiz için ihracat hedeflerimizi tutturmamız gerekiyor. Bunun içinde ihracatçıya nefes aldıracak adımların atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Sanayi sektörleri ihracatı yüzde 6 arttı

EİB’de sanayi sektörleri yüzde 6’lık artışla 825,8 milyon dolarlık ihracata ulaşırken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 4’lük artışla 584 milyon dolardan 605 milyon dolara ilerledi. Madencilik sektörü temmuz ayında ihracatta yüzde 19’luk artışla 111 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. EİB’deki 12 ihracatçı birliğinin 10’u ihracatını artırırken, 2’si 2023 yılı temmuz ayı performansının gerisinde kaldı.

İhracatçı birliği EİB çatısı altında olmayan sektörler arasında kimya sektörü 164,5 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 83,3 milyon dolar, elektrik-elektronik sektörü 60 milyon dolar, iklimlendirme sektörü 56 milyon dolar, makine sektörü 42 milyon dolar döviz getirisi sağladı.

EİB’in temmuz ayında ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya yüzde 4 artışla, 154,5 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Zirvenin ikinci sırasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ne EİB’nin ihracatı yüzde 28,5’luk artışla 110 milyon dolardan 141,4 milyon dolara çıktı.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 554 milyon dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre temmuz ayında Ege Bölgesi’nden 2 milyar 554 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Ege Bölgesi 2023 yılı temmuzda 2 milyar 329 milyon dolar olan ihracatını yüzde 5 artırdı. İzmir, 1 milyar 402 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 55’ini tek başına gerçekleştirirken, İzmir’deki iki serbest bölge temmuz ihracatına 266 milyon dolar katkı sağladı.