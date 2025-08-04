EİB Koordinatör Başkanı: “İhracatımızın yüzde 1’i oranında destekler artırılmalı”

EKONOMİ / İZMİR

Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçılara sağladığı devlet yardımlarıyla ilgili ihracatçıları bilgilendiren ve ihracatçıların devlet yardımlarından daha fazla yararlanmasını hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 60 milyon TL’lik devlet desteğinin ihracatçılara ulaşmasına aracılık etti. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçılara, yıllık ihracatlarının yüzde 1’i tutarında devlet desteği verilmesi talebini yineledi.

İhracatçı firmaların, yüksek enflasyon, yüksek faiz, düşük kur sarmalında ihraç pazarlarında rakipleriyle rekabette zorlanırken, devlet yardımlarının ihracatçılara can suyu olduğunun altını çizen Eskinazi, “Ticaret Bakanlığı bütçesinde 2025 yılı için ihracatçılara 33 milyar TL’lik devlet yardımı yapılması için kaynak ayrıldı. Bu bütçenin tamamının kullanılması için yoğun bir mesai veriyoruz” dedi.

EİB bünyesinde en kalabalık ekibin devlet yardımları departmanı olduğunu söyleyen Eskinazi, “2024 yılının ocak – haziran döneminde bin 326 firma ve iş birliği kuruluşumuz devlet desteklerinden yararlanmışken, 2025 yılında bin 704 firma ve iş birliği kuruluşumuzun devlet destekleri başvurularını sonuçlandırdık. Ege Bölgesi’ndeki tüm illerimizde düzenlediğimiz Ege İş Dünyası Buluşmaları toplantı serimizin sonunda devlet yardımlarından yararlanan firma sayımızda yüzde 29 artışı mutluluk verici. Küresel rekabetin çetinleştiği süreçte ihracatçılarımıza yıllık ihracatımızın yüzde 1’i tutarında devlet desteği verilmesi talebimizi yineliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 88’lik artış

2024’ün ilk yarısında 563 milyon 262 bin TL’lik devlet yardımının ihracatçılara ulaşmasını sağlayan EİB’in aracılık ettiği devlet yardımlarında yüzde 88’lik artış meydana geldi. EİB, geçen yıl toplamda 1 milyar 261 milyon TL’lik devlet yardımının ihracatçı firmalara ve iş birliği kuruluşlarına ulaşmasında aracılık etmişti.

Yurt dışı fuar katılımı, turquality ve tarım destekleri ilk üçte

Ticaret Bakanlığı ihracatçılara 16 kalemde devlet yardımları verirken, 2025 yılının ilk yarısında Ege İhracatçı Birlikleri’nin aracılık ettiği desteklerde ilk sırayı 389 milyon 780 bin TL’yle yurtdışı fuar katılımı aldı. turquality destek tutarı 207 milyon 936 TL ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 180 milyon 39 bin TL’yle tarım destekleri sıralandı. Yurt içi fuar katılım desteği 86 milyon 952 bin TL, pazara giriş desteği 79 milyon 552 bin TL, birim kira desteği 42 milyon 142 bin TL ve sektörel heyetler desteği 29 milyon 202 bin TL, e-İhracat desteği 18 milyon 330 bin TL şeklinde sıralandı.