EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: “Bölgemizin ürünlerini Çin’e tanıtmak için sabırsızlanıyoruz”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Geçen yıl 2 trilyon 590 milyar dolarlık ithalat yapan Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat yapmak isteyen ihracatçılara zemin hazırlayan Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE),05-10 Kasım 2025 tarihleri arasında Çin’in Şanghay kentinde 8’inci kez düzenlenecek. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2025’in Türkiye milli katılım organizasyonunu bu yıl da Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) gerçekleştirilecek. CIIE’nin dünyanın dört bir yanından firmalara ürün ve hizmetlerini sergilemeleri için imkân sunduğunu söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2019 yılından bu yana, Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda Türkiye’nin milli katılım organizasyonunu yürütüyoruz. Çin’in en prestijli ticaret fuarının bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çin pazarına büyük önem veriyoruz ve üyelerimize bu pazarın taşıdığı fırsatları en iyi şekilde anlatmak için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Bu yıl da ülkemizin ve bölgemizin kaliteli, sağlıklı ürünlerini Çinli dostlarımıza tanıtmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Çin’in “orta koridor” stratejisinde önemli bir geçiş ülkesi olarak öne çıktığını dile getiren Eskinazi, “Özellikle demiryolu, elektrikli araçlar ve teknoloji alanında ciddi planlamalar yapılıyor. Altyapıdan enerjiye, otomotivden dijital sektöre kadar uzanan kapsamlı bir ortaklık profili oluşuyor. Ülkemiz ve özellikle Ege Bölgesi, verimli toprakları sayesinde dünyanın en kaliteli tarım ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Zeytinimiz, incirimiz, üzümümüz ve deniz ürünlerimiz, yalnızca Türk mutfağının temel unsurları değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda yoğun talep gören ürünler. Son yıllarda dünyada organik ürünlere olan talep önemli ölçüde arttı, Türkiye de bu trende büyük bir istek ve kararlılıkla yanıt verdi. 2002’de 57 bin hektar olan organik tarım alanımız, bugün 500 bin hektarın üzerine çıktı. Bu dikkat çekici artış, sürdürülebilir tarıma olan bağlılığımızın ve sağlık odaklı tüketici ihtiyaçlarını karşılama konusundaki yetkinliğimizin bir göstergesi. Çin’in artan sağlıklı ve kaliteli gıda talebine, üstün kaliteli organik tarım ürünlerimizle yanıt vermeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yılki fuarda Türk zeytinyağı, kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı ve şaraplarımıza gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduk. Bu yıl da ülkemizin ve bölgemizin kaliteli, sağlıklı ürünlerini Çinli dostlarımıza tanıtmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl özellikle kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımını beklediklerini dile getiren Eskinazi, lojistik firmalarından da talep aldıklarını, Türk firmalarının yoğun katılımıyla bu yıl Çin’de güçlü ve etkili bir görünürlük sergilemeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Li Guoqing: “CIIE, dünyada yeni ürünlerin tanıtıldığı çıkış noktası oldu"

1970 yılından bugüne Türkiye ile Çin arasında ilişkilerin başladığını ve 2018 yılından bu yana Türkiye’nin, Çin için önemli bir ortak olduğunu söyleyen CIIE Bürosu Başkan Yardımcısı Li Guoqing, “Biz de bu sefer ilk kez Türkiye’ye geldik ve bunun CIIE organizasyonu olarak dönüm noktası olacağını düşünüyoruz. Çin'de çalışmalarım boyunca çok önemli fuarlara katıldım, CIEE’ye ise 5 kere organizasyon gerçekleştirdim. Bu fuar, Çin pazarına sırtını dayıyor. Çin pazarı şu an dünyada birinci ve en kalabalık pazar. Çin'de 1.4 milyar tüketici bulunuyor. Bunun 500 milyonu orta gelirli. Çin'de çok büyük sıklıkla önemli fuarlar gerçekleşiyor. Çoğu fuarın arkasında Çin hükümeti var. CIIE ise ithalat temalı olan, ulusal düzeyde güçlü ilk fuar. Önemli güç noktalarımızdan birisi alan yeterliliğimizin olması. Bu fuar bütün dünyada yeni ürünlerin tanıtıldığı çıkış noktası oldu. Geçtiğimiz yıllarda Çbu fuarda 3 binden fazla yeni ürün ve hizmet tanıtıldı. Bir diğer güçlü nokta da, bu fuarın kapsayıcı iş birliklerine açık olması. Geçtiğimiz yıl fuara giriş çıkış sayısı 5 milyona ulaştı. 5 milyar dolar ticaret hacmini aştı. 700 ün üzerinde firma ve ekip katılım gösterdi. Ayrıca, bu fuar global anlamda katılımcı alıyor. Geçen yıl da 180 den fazla ülkeden katılımcı geldi” ifadelerini kullandı.