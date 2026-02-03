EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: “EİB ihracatı, 2026’da da yerinde saymaya gebe”

EKONOMİ / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 2026 yılının ilk ayında ihracatta umduğunu bulamadı. 2025 yılı ocak ayında 1 milyar 471 milyon dolarlık ihracata imza atmış olan Ege İhracatçı Birlikleri 2026 yılı ocak ayında 1 milyar 447 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi ve 2025 yılı ocak ayının yüzde 2 uzağında kaldı. Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği’nde ithalatçılarda bir tedirginlik ve çekingenlik olduğunu belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu durum ihracat rakamlarını olumsuz etkiliyor. 3 yıldır yerinde sayan EİB ihracatı, 2026 yılında da benzer bir tabloya gebe. Ocak ayı ihracat tablosu bu durumu teyit ediyor” dedi.

2026 yılında, Türkiye’de yüzde 30’u aşan enflasyonla uyumlu olarak tüm girdilere zam geldiğini, bu zamların Türk ihracatçısının uluslararası arenada rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini söyleyen Eskinazi, “Türkiye Uzakdoğu ülkelerine göre yüzde 40-60, Mısır ve Polonya gibi ülkelere göre yüzde 20 civarında pahalı konumda. Doğal olarak maliyet artışlarını fiyatlarımıza yansıtamadık. Paritenin pozitif katkısına rağmen ocak ayında, 2025 yılı ocak ayındaki ihracatımızı koruyamadık. Paritenin ihracatımıza 80 milyon dolar civarında pozitif katkısına rağmen ekside kaldık. Bütün bu olumsuzluklar sürerken 645 milyar dolarlık dış ticaretimizde 233 milyar dolarlık payla en büyük pazarımız Avrupa Birliği (AB), önce Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) üyesi Güney Amerika ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladı. Hemen sonrasında Hindistan’la STA yaptı. Bu iki anlaşma Türk ihracatçısında bir tedirginliğe yol açtı. Bu süreçte bizim önceliğimiz Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve benzer iş birlikleri için girişimlerimizi hızlandırmalıyız” diye konuştu.

Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 3 düştü

Ege Bölgesi’nin 2025 yılı ocak ayında 2 milyar 220 milyon dolar olan ihracatı, 2026 yılı ocak ayında yüzde 3’lük düşüşle 2 milyar 155 milyon dolara indi. İzmir, 1 milyar 89 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Denizli 369 milyon dolarlık dış satımla Manisa’nın önünde ikinci sıraya yerleşti. Manisa 322 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Muğla ihracatını yüzde 31’lik artışla 81 milyon dolardan 106,5 milyon dolara çıkarırken Ege Bölgesi illeri arasında ihracat artış rekoru kırdı. Balıkesir 96,8 milyon dolarlık, Aydın 83,7 milyon dolarlık, Afyonkarahisar 33,7 milyon dolarlık, Kütahya 31 milyon dolarlık ve Uşak 26 milyon dolarlık döviz getirisine imza attılar.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 3’lük azalışla 775 milyon dolardan 749 milyon dolara gerilerken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 2’lik kayıpla 595 milyon dolardan 583 milyon dolara indi. Madencilik sektörü 2025 yılındaki başarısını 2026 yılına da taşıdı ve ihracatını yüzde 14’lük artışla 100,6 milyon dolardan 114,8 milyon dolara taşıdı.