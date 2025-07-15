EİB/Jak Eskinazi: “Ülkeye katkımızı, sermayelerimizin erimesi pahasına sürdürüyoruz

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’de en çok ihracat yapan ikinci bölge olan Ege Bölgesi 2025 yılı haziran ayında ihracatını yüzde 7,3’lük artışla 3 milyar 200 milyon dolardan 3 milyar 434 milyon dolar taşıdı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İşimiz üretim, gücümüz ihracat mottosuyla Türkiye’nin refahına ve büyümesine katkı sunma çabamızı sermayelerimizin erimesi pahasına sürdürüyoruz” dedi.

Ege Bölgesi’ndeki ihracatçıların 2025 yılının ilk yarısındaki performanslarını değerlendirerek, bu ekonomik konjonktürde ihracata katkı veren tüm ihracatçıları kutladığını dile getiren Eskinazi, Türkiye’de 2024 yılında enflasyon yüzde 45’e ulaştı. Buna karşın döviz kurundaki artış yüzde 20 seviyesinde kaldı. 2025 yılının ilk yarısında da dolar kuru altı aylık enflasyon rakamının 4 puan gerisinde seyretti. Bu şartlarda Egeli ihracatçılar mevcudu korumayı başardılar” diye konuştu.

Haziran ayında Ege Bölgesi’nin ihracat rakamlarındaki yükselişte 2025 yılında Kurban Bayramı tatillinin 2024 yılındaki gibi 9 gün ilan edilmemesi ve parite etkili oldu. Ege illerinden Afyonkarahisar dışındaki tüm illerin 2025 yılı haziranda ihracatlarını artırdığı açıklandı.

İzmir, ihracatını haziran ayında yüzde 13 artırdı

Ticaret Bakanlığı’nın, Faaliyet İllerine Göre İhracat istatistiklerine göre İzmir, haziranda ihracatını yüzde 13’lük artışla 1 milyar 728 milyon dolardan 1 milyar 950 milyon dolara taşıyarak Ege Bölgesi ihracatından yüzde 57 pay aldı. 2024 yılı ocak – haziran döneminde 12 milyar 553 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren İzmir, 2025 yılının ilk yarısında yüzde 3’lük ihracat düşüşüyle 12 milyar 143 milyon dolarlık döviz getirisi elde etti. Haziranda, İzmir’den en fazla ihracat 520 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar oldu, demir-çelik ihracatı 231 milyon dolarla ikinci basamakta yer aldı.

Manisa, 2025 yılı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 2’lik artışla 548,5 milyon dolara taşıdı, 6 aylık ihracatı yatay bir seyirle 3 milyar 611 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Denizli, yüzde 3’lük artışla 321,4 milyon dolara taşıdı. Denizli’nin 6 aylık ihracatı yüzde 6’lık artışla 2 milyar 58 milyon dolardan 2 milyar 180 milyon dolara yükseldi. Balıkesir, ihracatını yüzde 2,5 artırarak, 213 milyon dolara ulaştı. Balıkesir’in altı aylık ihracatı yüzde 1’lik azalışla 1 milyar 189 milyon dolar oldu. Aydın’ın haziran ihracatı yüzde 9,4’lük artışla 121,6 milyon dolardan 133 milyon dolara ilerledi, 6 aylık süreçte ihracatını yüzde 6,2 geliştirdi ve 908,5 milyon dolara ilerledi. Muğla, haziranda ihracatını yüzde 16’lık artışla 94 milyon dolardan 109 milyon dolara çıkardı. Muğla’nın altı aylık ihracatı da yüzde 5,2’lik gelişimle 613 milyon dolardan 646 milyon dolara çıktı. Kütahya, haziran ayında ihracatını yüzde 14 büyüttü ve 81 milyon 13 bin dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Kütahya’nın 6 aylık ihracatı da yüzde 4’lük artışla 469 milyon dolar oldu. Afyonkarahisar 2025 yılı haziran ayında 46 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2024 yılı haziran ayındaki 96 milyon dolarlık ihracatının çok uzağında kaldı.

Uşak, 2024 yılı haziran ayında gerçekleştirdiği 31,7 milyon dolarlık ihracatı 2025 yılı haziran ayında da tekrarladı. 2025’in ilk yarısında yüzde 7’lik kan kaybı yaşadı ve 195,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

2025 yılının ilk yarısında 21 milyar 851 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Bölgesi, 2024 yılı ocak-haziran dönemindeki 21 milyar 950 milyon dolarlık ihracatının 99 milyon dolar gerisinde kaldı.