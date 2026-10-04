EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk: "Eylül performansı yılın son çeyreği için umut verdi”

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), eylül ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak 1 milyar 536 milyon dolardan 1 milyar 705 milyon dolara çıkardı. Türkiye’nin eylül ayı ihracatı ise yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolara ulaştı. EİB’nin ocak-eylül dönemindeki ihracatı yüzde 6 artışla 14 milyar 482 milyon dolara, son 1 yıllık ihracatı ise yüzde 4 yükselişle 19 milyar 290 milyon dolara çıktı. EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, eylül ayında yakalanan çift haneli ihracat artışının yılın son çeyreği için umut verdiğini belirterek, finansmana erişimin kolaylaştırılması halinde 2026 sonunda 20 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabileceklerini söyledi.

Küresel rekabetin her geçen gün daha da çetin bir hal aldığı, jeopolitik risklerin arttığı, Türkiye’de enflasyonla döviz kuru arasındaki makasın her geçen gün açıldığı ortamda ihracatçıların ülkeye döviz kazandırma çabalarının sürdüğüne işaret eden Öztürk; “İhracatçımızın bu azmi takdir edilmeli, finansmana erişim kolaylaştırıldığı takdirde 2026 yılı sonunda 20 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırabiliriz. TCMB’nın döviz dönüşüm uygulamasında ihracatçıları mağdur etmeyecek bir altyapı kurgulanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım ürünleri ihracatı yüzde 18 arttı

EİB’nin eylül ayında tarım ürünleri ihracatı yüzde 18 artışla 761 milyon dolara, sanayi ihracatı yüzde 5 yükselişle 787 milyon dolara çıktı. Maden ihracatı ise yüzde 11 artarak 157,7 milyon dolar oldu. Birlikler arasında 193 milyon dolarlık ihracatla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 9 yıl sonra zirveye yerleşti. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 182,08 milyon dolarla ikinci, ihracatını yüzde 68 artıran Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 182,06 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği’ne 807 milyon dolarlık ihracat

EİB’nin eylül ayı ihracatında Avrupa Birliği, 807 milyon dolar ve yüzde 47,4 payla ilk sırada yer aldı. Amerika kıtasına ihracat yüzde 18 artışla 221 milyon dolara, Uzakdoğu’ya ihracat yüzde 43 yükselişle 155 milyon dolara çıktı. Ülke bazında ABD, yüzde 28 artış ve 171 milyon dolarlık ihracatla Almanya’yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Almanya’ya ihracat 157 milyon dolara, İtalya’ya ihracat ise 92,5 milyon dolara ulaştı.

Denizli, Manisa’yı geçti

Ege Bölgesi’nin toplam ihracatı eylülde yüzde 12,4 artışla 2 milyar 611 milyon dolara çıktı. İzmir’in ihracatı 1 milyar 235 milyon dolara ulaşırken, Denizli yüzde 22 artışla 479 milyon dolara yükselerek Manisa’yı geride bıraktı. Manisa’nın ihracatı 436 milyon dolara gerilerken, Muğla 145 milyon dolara ulaştı. Balıkesir ise yüzde 86’lık artışla 119 milyon dolarlık ihracata imza atarak bölgenin ihracat artış rekortmeni oldu. Aydın 86 milyon, Afyonkarahisar 40 milyon, Uşak 36,7 milyon ve Kütahya 33,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.