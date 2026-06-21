EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk: “Finansman ve kur sorunları çözülürse ihracat %10 artar”

EKONOMİ / İZMİR

Sanayi sektörünün devler ligini oluşturan İstanbul Sanayi Odası İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde Ege Bölgesi 142 firmayla yerini aldı. İSO 500 listesinde kanuni merkezlere göre Ege Bölgesi’nden 82 firma yer alırken, Ege Bölgesi’nde üretim tesisi olan sanayi kuruluşları da dahil edildiğinde Ege Bölgesi 142 firmayla temsil edilir hale geldi.

Ege Bölgesi’nin gerek İSO 500 Listesinde, gerekse TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde uzun yıllardır güçlü bir şekilde yer aldığına dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye’nin üretim ve ihracatına önümüzdeki yıllarda da katkı vermek için üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceklerinin mesajını verdi. Ege Bölgesi’nin yıllık 43 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ihracata en çok katkı sağlayan ikinci bölge olduğunun altını çizen Öztürk, “İhracatçılar ve sanayiciler olarak günümüzde yaşadığımız en büyük sorunlar finansman maliyetleri ve düşük döviz kuru. Bu iki başlıkta Türk ihracatçısının önünü açacak kararlar alındığı takdirde her yıl minimum yüzde 10 ihracat artışı sağlayacak güçteyiz” şeklinde konuştu.

Sanayi devlerinin 142’si Ege Bölgesi’nden

Ege Bölgesi Sanayi Odası üyesi 76 firma İSO 500 listesinde yer alırken, Manisa 35 firmayla İSO 500’de güçlü temsilini sürdürdü. İzmir’de üretim tesisleri bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 699 milyar TL’ye ulaşan üretimden satış rakamıyla Türkiye birinciliğini sürdürdü. Başka bir İzmirli Star Rafineri A.Ş. 328 milyar TL’ye ulaşan üretimden satış rakamıyla listede üçüncü sıradaki yerini korudu.

Küçükbay Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş., Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş., Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. 2025 yılında İSO 500 Listesine girmeyi başaran İzmirli sanayi firmaları oldular. Manisa firmaları arasında listede 140. sırada yer alan Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş. 18 milyar 260 milyon TL’lik üretimden satış rakamına ulaşarak Manisa firmaları arasında birinci sırada yer aldı. Denizli’den 13 firma İSO 500 Listesine girme başarısı gösterirken, Denizli sanayisinin lideri Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. firması Türkiye genelinde de 8 sıra birden yükselerek 40. sıradan 32. sıraya ilerledi.

Balıkesirli 7 firma İSO 500 Listesinde yer alma mutluluğu yaşadı. Balıkesirli sanayi kuruluşları arasında Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. İSO 500 listesinde 70. sıranın sahibi oldu. İSO 500 Listesinde; Aydın, Kütahya ve Muğla 3’er firmayla temsil edilirken, Uşak’tan 2 firma listeye girme başarısı gösterdi. Muğla’dan Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. listede 15 basamak ilerledi ve 65. Sıranın yeni sahibi oldu. Zorlu Doğal Enerji Üretimi A.Ş., Aydın sanayisinin gururu olmayı başarırken, Kütahya’dan listeye en üst sıradan giren Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. oldu. Uşaklı Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri A.Ş. 115 sırada yer alarak listedeki güçlü konumunu korudu.