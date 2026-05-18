EİB yönetim kurullarındaki EİBGİK üyesi ihracatçı sayısı 19’a çıktı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde, genç ihracatçıların ihracatçı birliklerini tanıması, genç ihracatçıları Ege İhracatçı Birlikleri ve diğer STK’lardaki liderlik pozisyonlarına hazırlamak, genç girişimci ihracatçıları desteklemek, inovatif, çağın gerekliliklerine uyum sağlamış ihracatçılarla Türkiye’nin ihracatının büyümesine katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında kurulan, sonrasında Türkiye İhracatçılar Meclisi ve diğer ihracatçı birliklerine rol model olan Ege İhracatçı Birlikleri Genç İhracatçılar Konseyi (GİK), Nisan ayında yapılan Ege İhracatçı Birlikleri Genel Kurullarında seçilen yeni yönetim ve denetim kurullarına damgasını vurdu.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 10 tanesinde Genç İhracatçılar Konseyi’ne üye 20 ihracatçı yönetim ve denetim kurullarında yerini aldı. 3 birlik başkanı EİBGİK üyesi ihracatçılar arasından seçildi.

En genç başkan Turan Göksan

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı seçilen EİBGİK Üyesi Turan Göksan, EİB Yönetim Kurulu Başkanları arasında en genç birlik başkanı olarak dikkat çekti. Göksan, ETHİB Başkanı seçildikten sonra Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

ETHİB’de 11 YK üyesinin 5’i EİBGİK’ten

2026-30 döneminde Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak olan Onur Uçak ve Muzaffer Turgut Kayhan’da EİBGİK üyesi ihracatçılar. ETHİB Yönetim Kurulu’ndaki Ferruh Mehmet Uz ve Mehmet Ünsal’la birlikte ETHİB’in 11 kişilik Yönetim Kurulunun 5’i EİBGİK üyesi ihracatçılardan oluştu.

EİBGİK Kurucu Başkanı Erkan Zandar’a çifte görev

EİBGİK Kurucu Başkanı olan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Erkan Zandar 2026-30 dönemi için EDMİB Yönetim Kurulu’nda yerini alırken, EİB’de 12 birliğin ortağı olduğu TARGEV’in de Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Kuru meyvede iki listeli seçimin kazananı EİBGİK üyesi Yusuf Gabay oldu

Ege İhracatçı Birlikleri genel kurullarında iki listeyle seçime gidilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde EİBGİK Üyesi Yusuf Gabay Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, EİBGİK Üyesi Şemsettin Özgür’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe Emre Uygun güven tazeledi

Ege İhracatçı Birlikleri’nde birlik başkanı seçilen üçüncü EİBGİK Üyesi Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanlığına ikinci kez seçilen Mehmet Emre Uygun oldu. Emre Uygun, EZZİB’te güven tazelerken, haziran ayında sektörünü Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde temsil etmeye hazırlanıyor.

EİBGİK başkan yardımcıları denetim kurulu üyesi

EİBGİK Başkan Yardımcısı Gizem Kula, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi olarak seçilirken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına tekrar seçilen Hüseyin Baştuğ ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Emre Bekki’yle birlikte EDDMİB Yönetim Kurulu’nda, EİBGİK üyesi ihracatçı sayısı 3’e yükseldi.

EİBGİK Başkan Yardımcısı Gizem Dönmez Gürkan ise, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyeliğinde güven tazeledi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde EİBGİK Üyesi Burak Hucuptan Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar seçilirken, EİBGİK’in aktif isimlerinden Efe Beşe bu dönem EHBİB Yönetim Kurulu Üyesi olma mutluluğu yaşadı.

EİBGİK Üyesi Reyhan Sezgin, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nda genç kuşağın temsilcisi olmayı sürdürecek.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’na EİBGİK üyesi Etem Uyar ve Şükrü Altundaş bu dönem girdiler. İki isim odun dışı orman ürünleri sektörünün ihracatının gelişimi için mesai verecekler.

EİBGİK üyesi İsmail Aksoy Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’na tekrar seçilirken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nda Kenan Unat EİBGİK’i temsil eden isim olacak.

EİBGİK’in amacının Türkiye'nin ihracatçı sayısını artırmak, gençleri ihracata yöneltmek ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek olduğunun altını çizen EİBGİK Başkan Yardımcısı Gizem Kula, 2026-30 döneminde Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarındaki EİBGİK üyesi ihracatçı sayısının 19’a çıkmasından mutlu olduklarını dile getirdi.

İhracatta katma değeri artırmayı temel ilke edindiklerinin altını çizen EİBGİK Başkan Yardımıcısı Gizem Dönmez Gürkan ise; “Genç ihracatçıları bir araya getirerek, inovatif fikirlerini iş hayatına entegre etmeyi hedefliyoruz. Yapay zekâ ile pazarlama, melek yatırım süreçleri ve teknoloji odaklı iş modelleri üzerine eğitim ve toplantılar düzenliyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 18,5 milyar dolar seviyesindeki ihracatının 20 milyar doları aşması için EİBGİK olarak projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.