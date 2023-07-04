EİB’den haziranda 1 milyar 604 milyon dolarlık ihracat

İZMİR/EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 3 tanesi, 2022 yılı haziran ayı performansını aşarken, 9 ihracatçı birliği geçen yılki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Haziran ayında Egeli sanayi ürünleri ihracatçıları 945 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken, tarım sektörleri 570 milyon dolarlık, madencilik sektörü ise; 89 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Haziran ayında 235 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 138 milyon dolarlık döviz getirisiyle ikinci ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 117 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu.

2023 yılına mevcudu korumak hedefiyle giren Egeli ihracatçılar, 2023 yılının ilk yarısında 9 milyar 207 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2022 yılının ocak-haziran dönemindeki 9 milyar 251 milyon dolarlık ihracat performansının 44 milyon dolar gerisinde kaldı.

2023 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2022 yılı haziran ayında 17,3 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı haziran ayında yüzde 283’lük artışla 66,3 milyon dolara taşıdı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 21’lik artışla 29,9 milyon dolardan 36,1 milyon dolara çıkardı ve ihracat artışında ikinci sektör oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliği 75 milyon dolar olan ihracatını 76 milyon dolara yükseltti ve ihracatını artırmayı başaran üç sektör arasında yer buldu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği haziran ayında yüzde 18’lik kan kaybı yaşadı ve 93 milyon dolarlık ihracata imza attı. EYMSİB’in 6 aylık ihracatı yüzde 8’lik artışla 550 milyon dolardan 595 milyon dolara, son 1 yıllık ihracatı ise; yüzde 6’lık yükselişle 1 milyar 222 milyon dolardan 1 milyar 291 milyon dolara ilerledi.

Sektöründe Türkiye lideri Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği haziran ayında 66,8 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, kuru meyve sektörünün 6 aylık ihracatı yüzde 6,5’luk artışla 392 milyon dolardan 417 milyon dolara çıktı.

Haziran ayında; Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 63,4 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 63 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 2022 yılı haziran ayında 15,5 milyon dolar ihracat yapma başarısı göstermişken, 2023 yılı haziran ayında 14,5 milyon dolar ihracat seviyesinde kaldı.

Ege Bölgesi ihracatı 2 milyar 570 milyon dolar

Ege Bölgesi 2022 yılı haziran ayında 2 milyar 927 milyon dolarlık ihracata imza atmışken, 2023 yılı haziran ayında Ege Bölgesi’nin ihracatında yüzde 12’lik düşüş yaşandı ve 2 milyar 570 milyon dolara düştü.

İzmir, haziran ayında 1 milyar 429 milyon dolar ihracat yaparken, Serbest bölgeler İzmir’in ihracatına 267 milyon dolar katkı sağladı. Manisa, 450 milyon dolarlık ihracat performansıyla İzmir’i takip ederken, Denizli 353 milyon dolar dövizi getirisiyle Ege Bölgesi illeri arasında üçüncü basamağa yerleşti.

Su ürünleri, madencilik ve yaş meyve sebze sektörlerinin ihracatını domine ettiği Muğla, 103 milyon dolara ulaşan ihracatıyla Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü basamağın sahibi oldu. Haziran ayında Balıkesir 81,4 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Madencilik ve kuru meyve sektörlerinin öne çıktığı Aydın 68 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken, Kütahya 35,4 milyon dolar ihracata imza attı. Haziran ayında Afyon 27 milyon dolar, Uşak ise; 23,5 milyon dolar ihracat yaptı.

“Öngörülerimizin doğru çıkmasından mutlu değiliz”

Türkiye’nin 254 milyar dolarlık, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 18,3 milyar dolarlık ihracat performansıyla tarihi rekor kırdığı 2022 yılı sonunda, “2023 yılında hedefimiz mevcudu korumak” değerlendirmesinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, öngörülerinin doğru çıkmasından mutlu olmadıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği’ndeki resesyon ve uyguladığımız ekonomi politikalarının ihracatta bu sonucu hazırladığını aktaran Eskinazi, “2023 yılının ilk yarısında mevcudu koruyamadık ama kaybımızda sınırlı kaldı. 2023 yılının ikinci yarısında daha iyi bir ikinci yarı geçirmek elimizde. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, Türk ekonomisinde fiyat istikrarını sağlarken, Türk ihracatçısının finansmana erişimini sağlayacak adımları atacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.