EIF Enerji Kongresi ve Fuarı 16. kez kapılarını açtı

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Domino Fuarcılık tarafından düzenlenen 16. EIF Enerji Kongresi ve Fuarı Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuar açılışına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Thani Hareb AL Dhaheri, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, EIF Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek ve Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek ile birçok kentin oda ve borsa başkanları katıldı.

“Yenilenebilir enerjide ekipmanların da Türkiye’de üretilmesi için destek vereceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de elektrik üretiminde de yenilenebilir kaynakların payının yüzde 42’ye çıktığını söyledi. Enerji bağımsızlığı için yenilenebilir enerjide ekipmanların Türkiye’de daha yoğun olarak üretilmesi için üretimi destekleyeceklerini anlatan Tancan, “Her güzelin bir kusuru olduğu gibi güneşin de bir kusuru var. Kontrol edilebilen bir enerji kaynağı değil, değişken bir enerji kaynağı. Bu, şebeke yönetimini biraz sorunlu hale getiriyor. Bu ayıbını ortadan kaldırmaya yönelik Bakanlığımız depolamalı güneş enerjisi başvurularının yolunu açtı. Bu konuda da neredeyse şebekeye bağlanabilecek oranın neredeyse on katı, on bir katı civarında sektörümüz tarafından başvuru yapıldı. Bu başvurular bağlantı imkanları çerçevesinde karşılanabildiği ölçüde karşılanacak” dedi.

“Gaziantep OSB tükettiği enerjinin yüzde 15’ini güneşten karşıladı”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, konuşmasında belediyenin enerjiye yönelik çalışmalarını anlattı. GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise işletmeleri geleceğe hazırlamaları gerektiğini ifade ederek, “Zamanı yakalamalıyız. Yenilenmezsek yeniliriz” dedi. Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek de Gaziantep OSB olarak her yıl enerjiye 2 milyar dolar ödediklerini belirterek, “Geçtiğimiz Ağustos ayında OSB’de tükettiğimiz enerjinin yüzde 15’ini güneşten elde ettik. Sanayicinin enerji yükünü azaltmamız ve rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. Bunun yolu da yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından geçiyor” diye konuştu. GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, son dönemdeki katı finansman koşullarının yenilenebilir enerji projelerinde finansmanı geciktirdiğini belirterek, “Kamu bankalarından desteklenen uygun finansman paketleriyle projelerin hayata geçirilmesini arzuluyoruz” dedi.