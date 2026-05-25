Eker Bijon üretim gücünü Automechanika İstanbul’da dünyaya tanıttı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye otomotiv yan sanayisinin en önemli organizasyonlarından biri olan Automechanika İstanbul 2026’da Konyalı firmalar yoğun ilgi gördü. Fuarda yer alan Konya’nın otomotiv yan sanayisindeki güçlü markalarından Eker Bijon da Hall 8 C-225 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırladı.

Bağlantı elemanları ve bijon üretimindeki uzmanlığıyla öne çıkan firma, fuarda ürünlerini ve sektöre sunduğu çözümleri ziyaretçilere tanıttı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok farklı pazardan gelen sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Eker Bijon, ihracat ağını da genişletmeyi hedefliyor.

Eker Bijon Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eker, Automechanika İstanbul’un sektör için büyük bir vitrin olduğunu belirterek, fuarın ilk gününden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Eker, “Automechanika İstanbul, sektörün dünyaya açılan en önemli kapılarından biri. Biz de Eker Bijon olarak üretim kalitemizi, mühendislik gücümüzü ve sektöre sunduğumuz yenilikçi çözümleri ziyaretçilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk günden son güne kadar gördüğümüz ilgi bizleri memnun etti” dedi.