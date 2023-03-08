Ekin Doğal Yem’de istihdamın yüzde 75’ini kadınlar oluşturuyor

Şirin Çavuş / MERSİN

Mersin merkezli olarak yem katkı maddeleri ithalatı ve transit ticaretinin bölgedeki önemli markalarından biri olan Ekin Doğal Yem, Ortadoğu’ya yönelik ihracatını artırarak devam ediyor. Çukurova’nın yerel koyun ırklarından olan İvesi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapan firma, geçmiş yıllarda kendi bahçelerinde başlattığı iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirdiği ürünleri kurutarak NATUREFARM BY EKIN markası ile e- ticaret platformlarında değerlendiriyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Ekin Doğal Yem Genel Müdürü Deniz Fedai, şirketlerindeki kadın istihdam oranının yüzde 75 olduğunu ifade etti.

İşbirliği içinde oldukları şirketlerde de kadın temsilcilerle hareket etmeye özen gösterdiklerini ifade eden Fedai, “Kadınların iş hayatı dışında da birkaç işi birlikte organize etme zorunlulukları, iş hayatına olumlu yansıyor. Yenilikçi düşünme, inisiyatif alma, sorumluluk üstlenme, kriz anlarında çözüm odaklı yol alma becerileri kadınlara pozitif ayrımcılık yapmak için yeterli sebeplerden. Kadınlardan aldığımız güçle birlikte üretimde kümeleşmenin öneminin farkındalığı ile 2023 yılı içerisinde Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. Tabii olarak başta deprem bölgesinden gelen kadınlarımız olmak üzere istihdamı arttırma hedefimiz bulunuyor.” dedi.

“Deprem bölgesindeki kadınların finansal desteklere ihtiyacı var”

Türkiye’nin yaşadığı deprem afetlerinin ardından bölgedeki kadınların önceliklerinin biranda değiştiğini belirten Fedai, "Geçtiğimiz Ocak ayında kadın görünürlüğünü arttırmak için çalışmalar yapalım, kotalar koyalım, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verelim, çocuk bakımları için kreşleri yaygınlaştıralım, sürdürülebilir olması için part time ve veya esnek zamanlı çalışma saatleri olan iş olanakları yaratalım bunları da İŞKUR, kariyer merkezleri, meslek edindirme merkezleri ile ortak yürütelim, internete ve girişim merkezlerine erişimi kolaylaştıralım." diye konuştu.

Fedai, şimdilerde ise önceliğin deprem bölgesindeki üretici kadınların üretimlerinin devamı için gerekli finansal desteklerin bir an önce sağlanması olduğunu belirtti.

Ayrıca kırsaldaki aile işletmeleri ile e-ticaret platformları arasında bağ kurabilecek organizasyonların oluşturulması gerektiğini kaydeden Fedai, “Mersinimiz, aldığı göçle birlikte depremden ekonomik olarak etkilenen şehirlerarasında yer alıyor. Çok kısa süre içerisinde ve de plansız olan bu göç için gerek yerel yönetimler, gerek meslek odaları, STKlar, Kadın kooperatifleri birlikte ortak akıl ile hareket ederek bir yandan yaraları sararken diğer yandan yeni iş olanakları ve yeni yaşam alanları için çalışmalar yapıyoruz.’’ şeklinde konuştu.