Ekonomi muhabirleri arasında ‘Kuşak Elçileri’ ile güçlü bağlar kurulacak

EKONOMİ / İZMİR

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri; kuşakların birbirini daha iyi tanımak, birbirlerinin yeteneklerinden deneyim kazanmak ve ilham almak için tasarlanan Yetenek Alışverişi Programı ile kuşaklar arası öğrenme ortaklığı köprüsünü kurmak için bir araya geldiler.

EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, göreve geldikten sonra kuşaklar arasındaki iletişimin olması gerekenden daha az olduğunu gözlemlediklerini, ekonomi basınında kuşaklar arasında daha güçlü bir iletişim olması için Yetenek Alışverişi & Deneyim Paylaşımı Programını hayata geçirme kararı aldıklarını aktardı. Demircan, “Farklı kuşaklardan en az 10 çift meslektaşımızı bu projede mentör-menti şeklinde eşleştirmeyi hedefliyoruz. 6 ayın sonunda genç kuşak meslektaşlarımız ile deneyimli gazeteci arkadaşlarımız arasında güçlü bağlar kuracağımıza inanıyoruz” dedi.

Yetenek Alışverişi & Deneyim Paylaşımı Projesine katılan gazetecilere; “Kendimizi ve karşımızdakini daha iyi anlama, fark etme ve güçlendirme odaklı 6 ay sürecek bu yolculuğun yol haritasını birlikte şekillendirmek istiyoruz” diye seslenen Demircan sözlerini şöyle tamamladı: “Projemize mentör ve menti olarak yoğun katılım olması bizleri motive ediyor. Projemizin hayata geçmesi için yoğun emek veren EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seda Gök, Denetim Kurulu Üyemiz Halime Büyükyüksel, Yönetim Kurulu üyelerimiz Mert Yasin Alpdündar ve Duygu Göksu’ya, ev sahipliği için EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mete Tamer Omur’a çok teşekkür ediyorum. Sektörümüz için heybemizde başka projelerimiz var. Onları da sırayla hayata geçireceğiz.”

EMD İzmir Şubesi, kuşaklar arası öğrenme ortaklığı köprüsü olacak Yetenek Alışverişi & Deneyim Paylaşımı Programının ilk ayağında minimum 15 mentör-menti eşleşmesi hedefliyor.