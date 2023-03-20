Ekonomide büyüme ve istihdamda artış hedefiyle geliyoruz

Duygu GÖKSU



İZMİR - İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında, düzenlenen Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni Paneli’nde Millet İttifakı'nın seçimleri kazanarak göreve başlamasıyla birlikte, ekonomik büyümenin gerçekleşebileceği, istihdamın artacağı vurgulandı.

Ekonomist Güldem Atabay’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Depremin ülkemize faturası 126 milyar dolar. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göre 104 milyar dolarlık bir kayıp var. 20 yıllık yönetimin devlette yaptığı tahribat, doymak bilmeyen rant iştahı milletimizin can güvenliğini bitirdi. Tüm ülke olarak bir nefeslenmeye rahatlamaya çok ihtiyacımız var. Üreteceğiz, kazanacağız, kazancımızı da hakça paylaşacağız” dedi.

Çanakçı: “Dar ve sabit gelirliler için vergi yükünü azaltacağız”

Önümüzdeki dönemde önemli bir finansman ihtiyacıyla karşı karşıya kalınacağını ifade eden DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, “Kaynak tahsisinde ve harcamalarda öncelikleri değiştirerek, israf ve yolsuzluğa son vererek, yeni gelir imkanları yaratarak, uygun koşullu ve uzun vadeli dış ve iç kaynakları mobilize ederek bu zorluğun üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Şahinalp: “Türkiye’yi bilimsel bir cazibe merkezi haline getireceğiz”

Bilim, ARGE, dijital dönüşüm ve eğitim bölümlerine dair politikaları sunan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Türk bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve uluslararası saygınlığını cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel atılım felsefesiyle yeniden tesis edecek, Türkiye’yi bilimsel bir cazibe merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

Bilgin: “Sürdürülebilir üretimi destekleyeceğiz”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nı Tarım ve Gıda Bakanlığı olarak yeniden şekillendireceklerini söyleyen Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, “Tarımsal destekleri, üretimi esas alan sürdürülebilir üretimi destekleyeceğiz. Temel tarım ürünlerinde taban fiyatlarda çiftçilere yaraşır bir fiyat belirleyeceğiz. Mazot, yem gibi destekleri çiftçi tarlasını sürmeden, besi hayvanları kesime gitmeden önce vereceğiz. Ziraat Bankası'nı tekrar çiftçinin lehine politikalarla düzenleyeceğiz” dedi.

Özlale: “Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek”

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ise konuşmasında, “Fırsat eşitliğini nasıl sağlayacağız? Yoksulluğu yönetmeyip nasıl bitireceğiz? Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni hazırlarken aklımızda hep bu vardı. Bu ülkede bir işsiz anne babanın çocuğu zengin bir anne babanın çocuğuyla aynı eğitim, sağlık şartlarına sahip olmalı. Ortak metni bu ruhla yazdık” dedi.

Tekir: “18 Mart 2016 Mutabakatı’nı gözden geçireceğiz”

Dış politikaya ilişkin yol haritasını anlatan Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir, “Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefiyle diyalog, adalet ve eşitlik çerçevesinde tamamlanması için çalışacağız. Türkiye ile AB’nin sığınmacılar sorununa ortak sorumluluk ve külfet paylaşımı üstlenerek yaklaşmalarını sağlayacak, 2014 Geri Kabul Anlaşması ile 18 Mart 2016 Mutabakatı’nı gözden geçireceğiz. AİHM kararlarını uygulayacağız” diye konuştu.