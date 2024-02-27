'Ekonomik darboğazdan çıkmanın yolu, katma değerli üretim'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Finansmana ulaşmanın daha da zorlaştığı, satış kanallarının daraldığı, rekabetten uzaklaşılacak bir yeni dönemin iş dünyasını beklediğini ifade eden İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, “İşletmelerin kendi mikro önlemlerini alması gerekiyor. Makro anlamda da finansmanı sağlam tutup dışarıda yeni pazarlar bularak katma değerli ürünler üreterek bu dar boğazdan çıkabiliriz. Yoksa klasik anlamdaki mevcut üretim olanakları ve piyasa şartlarıyla 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra çok da olumlu bir hava esmeyeceği görülüyor. Seçim sürecinden sonra yerel ve merkezi iktidarın artık 4 yıllık seçimsiz bir ortamda, ‘ülke nasıl artık tekrar nasıl ayağa kalkabilir?’, ‘Nasıl rekabetçi ortama kavuşabilir?’ gibi sorulara çözüm yaratmaları gerekiyor. Biz de iş dünyası olarak da elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi. Cengiz, seçim sonrası dolar kuru beklentilerinin 45 TL olduğunu sözlerine ekledi.

Yerel, ulusal ve uluslararası boyutta proje deneyimlerini artırarak, üyelerinin projelerden yararlanmasını sağlayacaklarını ifade eden Cengiz, “Kamu ve diğer kurum-kuruluşlar ile ilişkileri güçlendirerek, yurtdışından partner kuruluşlar edineceğiz. Yenilikçi düşüncelere açık olarak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına destek olacağız. Tarım, gıda, sağlık, çevre ve enerji politikalarına ilişkin çalışmalar yaparak buna ilişkin sektörel sorun tespit çalışmaları ve politika önerileri geliştireceğiz. Kadının iş yaşamındaki pozisyonunu daha da yukarıya çekmek için çalışacağız. İçinde bulunduğumuz topluma, iş dünyasına sivil toplum kuruluşu vasfı ile katkı koymaya, ihtiyaç halinde sesimizi yükselterek iş dünyasına ilişkin sorunların çözümü için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz” diye konuştu.