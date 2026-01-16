Ekonomik gelişmeler BUMİAD’da masaya yatırıldı

EKONOMİ (BURSA) - BUMİAD Başkan Vekili Zarif Ayşe Güler, iş insanlarının oluşturdukları ekonomik değerle, ülke kalkınmasına büyük katkılarda bulunduğunu söyledi. Olası risk faktörlerinin savuşturulmasına yönelik izlenmesi gereken yol haritalarının belirlenmesinde uzman görüşlerinin önemine dikkat çeken Güler, uzman isimlerin konuk olduğu etkinliklerle, kriz yönetimi ve finans okur yazarlığı konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. İş Leasing Marmara Bölgesi Şube Müdürü Ergün Önder, ekonomi dünyasının siyasal ve sosyal alanlardaki gelişmelerden bire bir etkilendiğini söyledi.

“Uluslararası risk faktörleri”

Ukrayna, Ortadoğu, Asya-Pasifik hattındaki gerilimlerin savaş riski taşımasa da sürekli belirsizlik ortamı oluşturduğuna vurguda bulunan Önder, “Şimdi bunlara İran krizi de eklendi. Bilindiği üzere İran para biriminin dolar karşısındaki yüksek oranlı değer kaybı, İran ekonomisini bir anda alt üst etti. Bu durumu protesto eden geniş halk kitlelerinin sokak eylemleri, bir noktadan sonra ayaklanmaya dönüştü. Geniş eylemlerin eriştiği boyut Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a askeri müdahalesini gündeme getirdi. Piyasalar, Amerika’nın İran’a sınırlı müdahalesini satın almış durumda. Ancak iş, İran’da rejim değişikliğine giderse, işte bu felaketin habercisi olur. İran’dan Türkiye’ye yönelebilecek mülteci akını, enflasyon oranını yeniden 3 haneli rakamlara çıkarabilir” diye konuştu.

“Robotik sistemlerle gelen işsizlik tehlikesi”

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa merkezli robotik sistemler sürecine girildiğini, insan işgücünün bu süreçten olumsuz etkileneceğini ifade eden Önder, dijitalleşme süreciyle robot işçiler olgusunun da gündeme geldiğini belirtti. Dijitalleşmenin, hizmet ve üretim sektörlerinde insan emeğine olan ihtiyacı ortadan kaldıracağını ifade eden Önder, bu durumun dünya genelinde işsizliği de beraberinde getireceğini vurguladı. Dijitalleşmeyle beraber uluslararası ekonomilerde geçerli para varlıklarının, kripto para birimlerinden oluşacağını belirten Önder, firmaların portföylerinde yüzde 1.5 ilâ yüzde 3 oranında kripto paralar bulundurmalarının önemine dikkat çekti.