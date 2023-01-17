Ekonomik kriz, şalgam üreticilerini vurdu

Eray ŞEN



ADANA - Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAMDER) Başkanı Selahiddin Nas, ekonominin genel gidişatının şalgam üretimine yansımalarını değerlendirirken, sektörün 2022 yılında öngörülen oranda büyüme gerçekleştiremediğini, umutlarının bu yıl seçim sonrası döneme kaldığını söyledi.

Şalgamın en çok tüketildiği yerlerin ‘restoranlar’ olduğunu vurgulayan Selahittin Nas, “Ülkenin ekonomisi ve alım gücüyle ilgili bir durum var. İnsanlar öyle ücretler almalı ki en azından ayın belirli günlerinde ailesiyle birlikte yemeğe gidebilsin.

Bu alım gücü sadece bizim sektörle ilgili değil. Mesela, çiğ köftenin fiyatı neredeyse kebap fiyatına geldi. Bu durum; bulgur, salça, işçilik gibi girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Son üç dört aydır bizim sektörün piyasasında ciddi bir durgunluk var” dedi.

Şalgam üretiminin tarımsal hammaddeye dayandığının altını çizen Nas, “Tarımsal üretimde maliyetlerin çok yüksek olduğu da bir gerçek. Çiftçiden aldığımız ürünün fiyatı son bir yılda en az iki katına çıktı. Enerji giderlerimiz yüzde 150 arttı, asgari ücretteki artışlar da var. Bütün bunlar da sektörün hedeflediği büyüme rakamlarına ulaşmasını engelleyen nedenler arasında” ifadesini kullandı.

“Seçim ne kadar erken olursa, ekonomi için o kadar iyi olur”

ŞALGAMDER Başkanı olarak daha önce, şalgam sektörünün 2022 yılında yüksek büyüme hedeflediği yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Nas, “Ancak ne yazık ki düşündüğümüz gibi olmadı. Gerçek büyüme yüzde 15-20 arasında. Bu arada ‘sağlıklı içecek’ kategorisinde en çok büyüme gerçekleştiren ürün ise şalgam oldu.

Geldiğimiz noktada 2023 yılından umutluyuz. Seçim ne kadar erken yapılırsa ülke ekonomisinin bundan olumlu etkileneceğini düşünüyoruz, çünkü ‘ne olacak’ kaygısı ekonomiye her şeyden daha fazla zarar veriyor. Seçim sonucunda kimin geldiği bizim için önemli değil.

Önemli olan; belirsizlik ortadan kalkmış olur ve ekonomi seçimden çıkan sonuca göre bir seyir alır. Şalgam sektörü olarak bu yılın 2022’ye göre çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. 2022 yılında yapamadığımız yüzde 70-80 büyümeyi bu yıl bekliyoruz” diye konuştu.

“Mor havuç destekleme kapsamına alınmalı”

Selahiddin Nas, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle, şalgamın hammaddesi olan mor havucu üretecek çiftçi bulmakta zorlandıklarını söyledi. Nas, ürünün tarımsal destek kapsamına alınmasını isteyerek “Hatay Kırıkhan, Adana ve Konya’da üretilen mor havuç ekilmezse sektör büyüyemez ve bu durum ihracatı olumsuz etkiler” dedi.