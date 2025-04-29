Ekonominin kalbi Konya’da atacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

6 Mayıs’ta düzenlenecek forumda, ekonomideki güncel gelişmelerin yanı sıra reel sektörün geleceği, sürdürülebilir finansman modelleri, yapay zeka, bölgesel kalkınma ve teşvik politikaları, Avrupa Birliği Sanayi Politikaları gibi başlıklar masaya yatırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın üretim gücünü ve sanayicilerin vizyonunu geleceğe taşımak adına forumun önemli bir platform olacağını vurguladı. İlgi duyan herkesi 2. Konya Ekonomi Forumu’na davet eden Büyükeğen, “Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Konya Ekonomi Forumu ile sadece şehrimizin değil, ülkemizin ekonomik gündemine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Alanında uzman isimlerin katılımıyla, para politikalarından enflasyonla mücadeleye, dış ticaretin finansman modellerinden uluslararası tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalara, alternatif finanstan yapay zekaya kadar birçok konuyu ele alacağız. 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 13.30’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde başlayacak 2. Konya Ekonomi Forumu’muza sanayici ve iş adamlarımız başta olmak üzere ilgi duyan herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Duayen sanayiciler katılacak, yatırımlar ve fırsatlar konuşulacak

2. Konya Ekonomi Zirvesi kapsamında 8 oturum gerçekleştirilecek. Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Anadolu’dan Dünyaya Yükselen Şirketler oturumunda, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu tecrübelerini paylaşacak.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın reel sektörün geleceğini değerlendireceği forumda, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, yapay zeka ekonomisini anlatacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Avrupa Birliği ve Türkiye’de sürdürülebilir finansman modellerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdür Yardımcısı Sait Cordan, bölgesel kalkınma ve teşvik politikalarını, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz, para politikaları ve enflasyonla mücadeleyi, Turkish Cargo Ankara Kargo Bölge Müdürü Abdullah Akat da, uluslararası tedarik zincirindeki kırılmaları ve lojistiğe etkisini değerlendirecek. Forumun son oturumunda da, Türk Eximbank Konya Şube Müdürü Yakup Külekçi, dış ticarette finansman modelleri hakkında bilgiler verecek.