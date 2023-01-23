Ekonomiye değer katanlar ödülünü Erdoğan’dan aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen ’48. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Merinos AKKM fuar alanında gerçekleştirildi. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bugün her alanda iddialı bir Türkiye ortaya çıktı. Krizler ile boğuşan değil krizleri yöneten bir yaklaşım meydana geldi. Yüksek enflasyonun kırıldığı ve cari açığın kapandığı bir sürece doğru ilerliyoruz. Geleceğe ve kentimize olan inancımız kaybolmayacak. İstihdam ve ihracat temelli planlamalar yapmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Coğrafi konum, tarihi ve kültürel miras ve genel kabiliyetleri medeniyetleri ön plana çıkaracak nitelikler” dedi.

“Kendi enerjimizi üretmek istiyoruz”

Bursa’nın tüm dinamikleri ile sanayinin merkezi olmayı sürdürdüğünü belirten Burkay, “Bursa sanayi üretimindeki yüksek teknoloji payını yüzde 56’ya yükseltti. Kilogram başına ihracatımız 4,5 dolar oldu. Ama üzülerek söylüyorum ki ihracatta son 4 yılda 16 milyar dolar barajını aşmakta zorlanıyoruz. Mekânsal planlamaya dayalı yeni stratejilerle bunu aşabilmek önemli bir adım olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanacağımız TEKNOSAB'da fabrikalarımız çatılarındaki güneş panelleriyle donatılmaktadır. Tüm organize sanayi bölgelerimizin ortağı olduğu yeni enerji şirketimize Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) arazilerinin tahsis edilmesi durumunda Bursa sanayisinin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılayabilecek bir yatırıma hazır olduğumuzu da buradan belirtmek istiyorum. Ülkemizin en büyük 10 ekonomi arasında yer alması için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Sanayi alanımız ölçek ekonomisine uygun yeni yatırım alanlarıyla desteklenmesi 2. yüz yıla yakışacak. Plansız alanlardaki 8 bin işletmeyi şehir dışındaki düzenli sanayi alanlarına taşınması stratejik bir adım olacaktır. Yeterli yatırım alanı olmamasına rağmen açılışı yapılan tesisler yatırım iştahını ortaya koymuştur. ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ vizyonuyla başarı hikâyeleri yazdık. Yatırımdan, üretmekten ve ihracattan vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

4 kategoride ödül verildi

Burkay’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Bursa'nın başarılı firma ve kurumlarının temsilcilerine ödülleri verildi.

İhracat kategorisinde Oyak Renault, Tofaş, Bosch, Aunde Teknik, Borçelik, Döktaş Dökümcülük, Karsan, Sönmez Çimento ve Durmazlar Makine; Kurumlar ve Gelir Vergisi kategorisinde Bursagaz, Contitech Lastik, Göliplik Şeremet, Polyteks, Pro Yem, Rollmech Automotive, Rudolf Duraner, Atila Efe, Hikmet Oral, Mehmet Celal Gökçen, Sabahattin Gazioğlu ve Şükrü Karagül ödül aldı. Sektör Liderleri kategorisinde ise Beyçelik Gestamp, Burkay Kimya, Bursa Çimento, Burulaş, Çilek Mobilya, Ekonomik Yetkili Müessese, Eskapet Ambalaj, Gemport Gemlik, Karataş Sac, Korteks Mensucat, Nurel Medikal, Serra Sünger, Sultan Yetkili Müessese, Sütaş, Türk Prysmian, Özdilek Alışveriş Merkezleri, Yazaki Systems ve Yeşim Satış Mağazaları ödüle layık görüldü.

Siyasi istikrar vurgusu

BTSO’nun Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son 1 yıl içerisinde Bursa’yı 3 kere ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiğinin altını çizerek açılışını gerçekleştirdiği milyarlarca TL’lik kamu ve özel sektör yatırımların şehre hayırlı olmasını diledi. Erdoğan ayrıca “Siyasi istikrarın tesisi ekonomik büyüme açısından vazgeçilmezdir. Hükumetlerin ortalama ömrünün bir buçuk yılı bile bulmadığı bir siyasi atmosferde istikrardan bahsedilemez” dedi.

Törende konuşmaların ardından Bursa ipeğiyle dokunmuş Türkiye Yüzyılı tablosu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.