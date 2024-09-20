EKSAV, Eskişehir'e ‘Sanatçı ve Zanaatçı Köyü’ kuruyor

ESKİŞEHİR

Eldem Kültür Sanat Eğitim Vakfı (EKSAV) Başkanı Eskişehirli iş insanı Ali Eldem, Eskişehir’de 100 dönümlük arazi üzerine “Sanatçı ve Zanaatçı Köyü” kurmayı planladıklarını belirtti.

EKSAV’ın 2018 yılında kurulan kar amacı gütmeyen bir kültür kurumu olduğunu ifade eden Eldem, “Vakfımız, Eskişehir’in kültür-sanat yaşamını zenginleştirmek, kültürel mirası korumak, sanat eğitimini yaygınlaştırmak ve çeşitli sanat projelerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede, Odunpazarı Belediyesi’nin kültürel mirasın korunması ve şehre kültür-sanat mekanlarının kazandırılması hedefiyle yürüttüğü, kamu- özel iş birliğine güzel bir örnek teşkil eden projesi kapsamında, tarihi Dalyancı Konağı’nın restorasyonunu üstlendik ve bu mekânı Eskişehir’in kültürel hayatına kazandırdık. Kurulduğumuz günden bu yana, bünyemizde yer alan iki ayrı sergileme mekânında eş zamanlı çağdaş sanat etkinlikleri düzenliyoruz” dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş zanaatları genç kuşaklara aktaracak

EKSAV’ın kuruluş sürecini de anlatan Ali Eldem, “2006-2013 yılları arasında faaliyet gösteren Eldem Vestel Sanat Galerisi ile başladığımız bu yolculuk Eldem Kültür Sanat Eğitim Vakfı’nı (EKSAV) kurma çalışmalarına kadar uzandı. Bugün EKSAV, beş yılı aşkın sürede gerçekleştirdiği yüzlerce etkinlikle Eskişehir’in kültürel hayatında önemli bir yer edinmiş durumda” diye konuştu. EKSAV’ın hedefleri hakkında bilgiler veren Eldem, sözlerine şöyle devam etti: “Vakfımızın amacı, sanattan zanaata kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan faaliyetlerle hem kültürel mirasın korunmasına hem de sanatın geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktır. Sanatın tüm dallarını kucaklamakla kalmayıp, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş zanaatları da genç kuşaklara aktarmak temel hedeflerimizden biridir. Bu doğrultuda, 100 dönümlük bir arazi üzerinde bir “Sanatçı ve Zanaatçı Köyü” kurmayı planlıyoruz. Bu köy, sadece sanatçıların ve zanaatkârların buluşma noktası olmakla kalmayacak, aynı zamanda onların bilgi ve becerilerini yeni nesillere aktarabilecekleri bir alan olarak hizmet verecektir.”

“Uluslararası işbirlikleri yapıyoruz”

EKSAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esra Eldem ise yaptığı açıklamada, “Babamın hayalini kurduğu sanat köyü fikri, aslında EKSAV Vakfı’nın kuruluş sürecinde de önemli bir yer tuttu ve geçmişten beri peşinde olduğumuz bir hedef olarak varlığını sürdürdü. Doğayla iç içe, sanatçıların yaratıcı çalışmalarını gerçekleştirebileceği bir alan açmak ve farklı disiplinlerden araştırmacı ve sanatçıları bir araya getirecek programlarla, ekolojik temelli üretim, diyalog, dayanışma ve yaratıcılığı buluşturacak bir sanat köyü kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Eldem Sanat Alanı ve EKSAV Vakfı’nın temellerini sponsorluklar ve desteklerle güçlendirerek, daha geniş ve profesyonel bir ekiple Eskişehir’de, İstanbul ve Ankara gibi merkezlerin dışında, çağdaş sanat alanındaki çalışmalarımızı uzun vadede sürdürebilmeyi arzuladıklarını belirten Eldem, “Ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle dünyaya dair vizyonlarımızı paylaşmak, farklı bakış açılarını anlamak ve onlardan öğrenmek, kültürlerarası diyaloğu pekiştiren projeler geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında” ifadelerini kullandı.