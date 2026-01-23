El emeği ürünler deprem bölgesinde kütüphaneye dönüştü

Yıllardır Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara çeşitli katkılar sağlayan akademisyenler, öğrenciler ve gönüllülerden oluşan dayanışma ağı, bu çalışmayla birlikte daha da güçlendi. Kütüphane kurulum sürecinde Eğitim Fakültesi öğrencileri dönem boyunca el emeği ürünler hazırlayarak satışlar gerçekleştirdi. Edebiyat öğretmeni Ayla Bayar Durmuş ise gönüllü öğrencilerle birlikte çalışarak tiyatro yönetmenliğini üstlendi. Üç dönemdir öğrencilerle gönüllü olarak tiyatro çalışmaları yürüten Durmuş, bu dönem “Türkçem Eyvah!” adlı oyun için emek verdi.

26 Aralık’ta üniversite öğrencileri, akademisyenler, gönüllü öğretmenler, mobilyacı Aziz Taşkıran ve ekip arkadaşları Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Suvatlı Sefa Atakaş İlkokulu ve Ortaokulu’na tam donanımlı bir kütüphane kurdu. Üç dönemdir gönüllü olarak mobilyaların kurulumu ve estetik düzenlemesi için emek veren Aziz Taşkıran ve arkadaşları, bu projede de zanaatlarını ortaya koydu. Kurulan kütüphane, yakın zamanda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Arif Taşkıran’ın anısına atfedildi.

Depremden etkilenen Hatay’da bir okul daha çocukların kitapla buluşabileceği, nefes alabileceği bir öğrenme alanına kavuştu. Yeni mobilyaların yanı sıra farklı yayınevlerinden seçilen kitaplarla zengin bir koleksiyon oluşturuldu. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla akıl ve zekâ oyunları da okula kazandırıldı. Böylece okul içinde sürdürülebilir bir öğrenme ve gelişim alanı hayata geçirildi.

Kütüphane kurulumunun yanı sıra okulun çevre düzenlemesine de katkı sunuldu. Okulun dış alanlarında yapılan figür boyamalarıyla, deprem bölgesindeki çocukların sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek daha canlı ve güven veren bir ortam oluşturulması hedeflendi. Renklenen duvarlar ve düzenlenen alanlar, çocukların okulla kurduğu bağı güçlendiren anlamlı dokunuşlara dönüştü.

Gerçekleştirilen çalışmalar, deprem sonrası yalnızca fiziksel ihtiyaçlara değil, aynı zamanda duygusal iyileşmeye de katkı sunan güçlü bir dayanışma örneği olarak öne çıkıyor. Öğretmen adayı lisans öğrencileri için önemli bir saha deneyimi niteliği taşıyan bu süreç, ihtiyaç bölgelerine somut destek sağlarken toplumsal bağların güçlenmesine de katkı sundu.